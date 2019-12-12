Ставки на футбол: где и как ставить, хорошие букмекеры для футбольных стратегий

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!



Ставки на футбол — самое распространённое занятие в букмекерских конторах Европы и бывшего СССР. Потому и роспись на футбольные матчи самая обширная, а линия — самая широкая. Поставить ставку на футбол можно и в топовых турнирах, и в многочисленных низших дивизионах десятков стран. Давайте разберёмся в футбольных ставках.

Какие бывают ставки на футбольные матчи

На сайте ФОНБЕТ и любой другой букмекерской компании России очевидно, что больше всего вариантов ставок дают именно на футбол. Вы можете поставить не только на чистую победу одной из команд или ничейный результат, но и на количество голов каждой команды, количество карточек, полученных в ходе матча, индивидуальную статистику футболистов и многое другое. Количество футбольных чемпионатов и турниров также максимальное.



Делать ставки на футбол можно и до начала матча, и в режиме реального времени, когда игра уже началась. Ставки в лайве на многие виды спорта отличаются от прематча бедной росписью, но в ставках на футбол букмекеры сохраняют широкий выбор вариантов для прогноза.

Основные типы ставок на футбол

● Ставки на основной исход: победа первой команды, победа второй команды, ничья.



● Ставки на двойной шанс: победа первой команды или ничья, победа второй команды или ничья, победа одной из команд.



● Ставки на азиатские форы и европейские гандикапы: вы можете поставить ставку на футбол «с запасом», подстраховав ожидаемый исход (например, азиатская фора +1,5 или европейский гандикап +2 дадут возможность насладиться выигрышем, даже если ваша команда проиграла с разницей в один мяч).



● Ставки на тоталы: количество забитых мячей в матче, количество мячей, забитых каждой командой, и т.д.



● Ставки на командную статистику: количество поданных угловых за всю игру, количество ударов, нанесённых в створ ворот соперника, количество совершённых фолов и пр.



● Ставки на индивидуальную статистику игроков: вы можете поставить на количество голевых пасов, процент успешных обводок, количество забитых голов и т.д.

Где делать ставки на футбол: онлайн или в букмекерских клубах

Все крупные букмекеры присутствуют в интернете и позволяют делать ставки на футбол онлайн. Это значит, что беттору не надо куда-то специально идти. Между тем в крупных и даже некоторых небольших городах России существуют пункты приёма ставок (ППС), где игрок при наличии паспорта может поставить ставку в том числе на футбол.



Ставки у онлайн-букмекеров требуют персональной идентификации. Чтобы пройти её полностью и снять все ограничения, надо посетить пункт приёма ставок, но получить начальный доступ можно и удалённо. Неудобство игры офлайн заключается в том, что вам приходится добираться до ППС. И не все клубы оборудованы для комфортной игры.



Кроме того, коэффициенты в клубах могут быть ниже, чем в интернете у одной и той же компании. В остальном выбор между ППС и ставками на спорт онлайн — дело индивидуальных предпочтений.

Как выбрать букмекерскую контору для ставок на футбол

Каждый букмекер стремится предложить как можно больше рынков и бонусы. Но это не единственные критерии, которые следует учитывать при выборе букмекера. Рассмотрим всё, на что надо ориентироваться, когда выбираешь букмекерскую компанию для ставок на футбол.



1. Легальна ли выбранная букмекерская контора в России. Легальные букмекеры состоят в Саморегулируемой организации (СРО) и подключены к Центру учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). С выигрышей в конторе удерживают налог при запросе денег на вывод. Но при этом доступ к сайту легального букмекера не ограничивается, в отличие от доступа к сайтам нелегальной букмекерской конторы. Это важно учитывать, особенно при активной игре в лайве, когда каждая секунда на вес золота. Определить, легальна ли контора, просто. Посмотрите на доменную зону — большинство легальных БК оперируют в зоне .ru. Ознакомьтесь с разделом «О нас», где должна быть информация о членстве БК в СРО и ссылка на лицензию, выданную ФНС РФ.



2. Предлагает ли букмекер широкий выбор вариантов ставок на футбол. В разделе «Футбол» вы увидите, сколько чемпионатов представлено, какие международные соревнования можно прогнозировать. В любом из матчей вы увидите роспись ставок. Полезным будет сравнить, какие рынки букмекер предлагает на топ-чемпионаты и какие — на матчи низших дивизионов и чемпионаты за пределами топовых футбольных лиг.



3. Достаточно ли вариантов для ставок на футбол в режиме реального времени и до матча. Есть букмекеры, которые предлагают достаточно много вариантов ставок в прематче, но в лайве вы с удивлением обнаружите, что на многие из рынков теперь поставить нельзя. Поэтому стоит до регистрации понять, насколько разнятся предложения в лайве и прематче. Сделать это можно в разделах лайва и линии на сайте букмекера. Если вам интересна игра в лайве, оцените его качество: есть ли трансляция, отстает ли её хронометраж от реального события, быстро ли обновляются коэффициенты, каковы максимальные размеры ставок в лайве.



4. Предлагает ли букмекер ставки на азиатскую фору, как рассчитывает гандикапы, как оценивает дополнительное время и пр. Особенности расчёта некоторых ставок могут стать сюрпризом для игрока. Поэтому стоит заранее ознакомиться с правилами букмекерской конторы относительно расчёта ставок на футбол.



5. Есть ли мобильное приложение и удобная мобильная версия сайта. Около 80% всех ставок сегодня делают с мобильных устройств. Вполне вероятно, вы тоже пользуетесь смартфоном для игры у букмекера. Наличие приложения и мобильной версии обязательно в этом случае. В маркетах ознакомьтесь с отзывами игроков о производительности мобильных приложений. Не всегда букмекер с отлично работающим сайтом уделяет достаточно внимания качеству мобильного приложения.



6. Предлагает ли букмекер выгодные коэффициенты на любимые вами турниры. Выбрав подходящую контору по всем остальным параметрам, обратите внимание, насколько выгодно ставить у него на футбол. Маржа может различаться не только между видами спорта, но и между отдельными турнирами и матчами — изучайте то, на что будете ставить.



7. Предлагает ли букмекер бонусы при регистрации, какие акции проводит и как часто. Букмекеры в преддверии крупных матчей предлагают фрибеты или акции на повышенный коэффициент.



8. Надёжен ли букмекер. Последний в списке, но первый по значимости критерий выбора букмекерской конторы для ставок на футбол и любой другой спорт. Ознакомьтесь с отзывами игроков, особенно негативными. У букмекера не должно быть проблем с доступом к своему сайту, процедурой выплат, двояких толкований собственных правил.

Обзор ставок на футбол у букмекера ФОНБЕТ

Эта букмекерская компания среди лидеров в России по количеству событий для ставок и широте росписи, в том числе в футболе. Здесь можно поставить даже на третий дивизион Румынии или второй дивизион Гамбии. Что уж говорить о топовых футбольных турнирах, на матчи которых ФОНБЕТ предлагает до 1000 вариантов ставки. Среди них можно найти все популярные в мире виды ставок: азиатскую фору, европейский гандикап, любые тоталы, ставки на статистику и основные бигмаркеты.



Величина коэффициентов в ставках на футбол у ФОНБЕТ более чем достаточная, особенно для начинающего игрока. Так, на рынке 1x2 топового матча Лиги Европы вы встретите маржу около 5%. При таком огромном выборе ставок это выгодное предложение.



Надёжность также на уровне. ФОНБЕТ — легальный букмекер России, с лицензией, членством в СРО и подключением к ЦУПИС. При этом персональная идентификация в ФОНБЕТ легче, чем в любой другой отечественной компании: достаточно внести свои паспортные данные в форму на сайте или в приложении после регистрации, и вы получаете Начальный статус идентификации. Можете вносить до 60 000 рублей за один платеж, выводить до 14 000 рублей за один платеж и получаете лимит по обороту до 200 тысяч рублей, а с этим — до 5 фрибетов на 500 рублей.



Легальности букмекерской индустрии в России позволяет игрокам регистрироваться у легальных букмекеров без опаски за сохранность денег. Спорные вопросы можно решить через обращение в СРО.

Как правильно делать ставки на футбол в букмекерской конторе

Начать ставки на футбольные матчи просто. Последовательность такова.



● Зарегистрируйтесь на сайте или в приложении букмекера ФОНБЕТ и пройдите процедуру верификации, например Начальную.

● Пополните игровой счёт.

● Найдите интересующий вас чемпионат или соревнование.

● Выберите матч.

● Выберите вариант ставки и нажмите на него.

● В купоне ставки введите сумму, которой готовы рискнуть.

● Подтвердите сделанный выбор.

● Ждите результата матча.

● Закажите выплату выигрыша или сделайте новую ставку.

Стратегия ставок на футбол онлайн

Начать ставить футбольные ставки можно со стратегии догона. Она хороша тем, что универсальна: вы можете делать ставки в футболе и на точный счёт, и на победу одной из команд, и на количество забитых мячей. Другие виды ставок на футбол тоже можно адаптировать под догон.



Принцип прост: выберите сумму первой ставки в 1-2% от банка. Ставьте на коэффициент 2.00. Если ставка не зашла, увеличивайте сумму следующей ровно в два раза. И так до тех пор, пока не выиграете. Когда выиграете, начинайте сначала. Каждый раз ваша прибыль по догону в футбольных ставках будет равна первой сумме, которой вы рискнули.



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