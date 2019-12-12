Кто выиграет Лигу чемпионов—2019/20. Прогноз и ставка букмекеров на плей-офф

В Лиге чемпионов сезона-2019/20 завершился групповой этап. «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртые места в своих квартетах и покинули турнир. Жеребьёвка стадии 1/8 финала состоится в понедельник, 16 декабря, в Ньоне, но букмекеры уже обновили линию на победителя турнира. Самое время изучить котировки.

Анализ шансов команд на победу в Лиге чемпионов сезона-2019/20

Многое будет зависеть от результатов жеребьёвки, ведь в число несеяных попали, например, “Атлетико”, “Реал” и дортмундская “Боруссия”, которые заняли вторые места в своих группах. Понятно, что попасть на них куда менее приятно, чем, например, на “Аталанту” или “Лион”. Так что нужно учитывать, что уже к старту следующий недели котировки немного изменятся.

Фавориты

Букмекеры считают главным претендентом на победу в Лиге чемпионов “Манчестер Сити”. Поставить на действующего чемпиона Англии можно с коэффициентом 3.50 (около 28% вероятности). “Горожане” уже несколько лет подряд идут фаворитами у букмекеров, но никак не могут добраться даже до финала.



Хосеп Гвардиола не выигрывал Лигу чемпионов с 2011 года. Впрочем, в этом сезоне многое будет зависеть от внутреннего первенства. “Сити” уже отстаёт от “Ливерпуля” в АПЛ на 14 очков. Если мерсисайдцы обойдутся без потерь в Boxing day и не допустят несколько осечек подряд на фоне плотного графика, “горожане” смогут со спокойной душой сделать ставку на Лигу чемпионов.



Сам “Ливерпуль” занимает второе место (5.50). Действующий победитель турнира занял первое место в своём квартете, хотя начал групповой этап с поражения от “Наполи”. Команда Юргена Клоппа невероятно сильна, победить её в двухматчевом противостоянии крайне сложно. Однако погоня за долгожданным титулом чемпионов Англии рискует затруднить успех в еврокубках.



Тройку замыкает “Барселона”, её победа оценена коэффициентом 7.00. Каталонцы провалили старт сезона и при огромной доле везения набрали четыре очка в двух дебютных турах, но потом постепенно прибавили. Лионель Месси здоров и, как обычно, жутко хорош: отдаёт, забивает, проявляет себя в ключевые моменты.



В шестом туре группового этапа лидер Примеры обыграл в гостях “Интер” со счётом 2:1, хотя вышел фактически вторым составом. У каталонцев хватает проблем, но место в топ-3 они вполне заслужили. Великолепный вратарь, лучший футболист мира и россыпь молодых талантов — более чем весомые козыри.

Претенденты

Следом идёт “ПСЖ” (8.00). Парижане вновь прошлись катком по групповому этапу, не оставив шансов “Реалу” — 16 очков в шести встречах. Они, естественно, уверенно лидируют в Лиге 1, но привычка проваливаться к ключевые моменты (в НБА таких игроков называют чокерами) не забылась.



Состав у Томаса Тухеля стал ещё сильнее, однако недавний матч в Мадриде (2:2) лишь увеличивает степень сомнений. Там “ПСЖ” был хуже по всем статьям и сумел выцарапать очко лишь благодаря спасениям Кейлора Наваса, а также голу имени Рафаэля Варана и Тибо Куртуа, после которого опешивший “Реал” тут же пропустил второй мяч. С таким футболом выбить “Ман Сити”, “Ливерпуль” или “Барселону” будет непросто.



Топ-5 основных претендентов закрывает “Бавария”, поставить на которую предлагается за 8.50. Мюнхенцы уже успели сменить тренера и находятся только на седьмом месте в чемпионате Германии, зато групповую стадию Лиги чемпионов по привычке прошли на рывке. “Бавария” оказалась единственной командой, одержавшей шесть побед в шести матчах.



За пределами пятёрки фаворитов остались “Ювентус” (11.0) и “Реал” (16.0). Туринцы по-прежнему привыкают к требованиям Сарри и показывают блёклый футбол, а мадридцы в последнее время набрали ход, но элитному уровню всё же пока не соответствуют. По крайней мере на данном этапе. Сбрасывать эти клубы со счетов нельзя, но прямым конкурентам они пока уступают.

Аутсайдеры

Следом идут “Тоттенхэм” (23.0) и “Атлетико” (25.0). “Шпоры” начали новую жизнь без Маурисио Почеттино, а мадридцы — без целого ряда ключевых футболистов, которые покинули команду летом. Обе команды находятся за пределами топ-6 своих национальных первенств, но благодаря Моуринью и Симеоне способны прибавить в ближайшие месяцы.



Дальше располагаются “Челси” (31.0), “Боруссия” Дортмунд с “Наполи” (по 41.0), а также “РБ Лейпциг” (43.0). Записывать их в пушечное мясо никак нельзя, но задачу-минимум на Лигу чемпионов они уже выполнили. Это крепкие команды, однако в ⅛ финала их ждут сеяные соперники, так что пройти дальше будет нелегко.



На самом дне находятся “Аталанта”, “Валенсия” (по 101.0) и “Лион” (111.0). Испанцы заняли первое место в квартете и могут получить удобного соперника в первом раунде плей-офф, а вот итальянцы и французы стали вторыми. Самый реальный вариант увидеть одну из этих команд в четвертьфинале — очная встреча. В остальном они, конечно, заметно уступают клубам из топ-10.