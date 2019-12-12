Фора 2 в ставках: что значит и как ставить в футболе и другом спорте

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В ставках на футбол часто складывается ситуация, когда игроку преимущество одной команды над другой не кажется настолько неоспоримым, насколько кажется букмекеру. В этом случае надо страховаться, иногда с запасом. На помощь приходит фора 2.

Что такое фора 2

Фора в ставках на спорт — это количество зачетных единиц, которые условно добавляются к итоговому результату матча или отнимаются от него. Это могут быть голы в футболе, шайбы в хоккее, очки в баскетболе.



Фора 2 — это две дополнительные условные единицы, которые вы прибавляете или отнимаете ставкой на какую-либо из сторон матча.



Рассмотрим на примере. Московский «Спартак» играет с красноярским «Енисеем» во что-то похожее на футбол. Мы видели все матчи «Спартака» в этом сезоне и предполагаем, что «Енисей» не пропустит больше одного мяча. В линии на матч встречаем фору 2 (+2), что означает ставку с прибавлением условных двух мячей в пользу команды гостей — «Енисея». Матч заканчивается со счетом 1:0 в пользу «Спартака». И даже при нуле забитых мячей та команда, на которую сделана ставка, с учетом форы +2 выходит победителем — после прибавления получается счет 1:2



В линии букмекерской компании ставка с учетом форы парная — может быть положительной или отрицательной, на хозяев либо на гостей.



В матче из примера выше вы могли бы поверить в «Спартак» и взять фору 1 (-2), то есть условно отнять два гола у хозяев москвичей, чтобы уравнять шансы команды на победу. Эта ставка при итоговых 1:0 проиграет, но выиграет при счете 3:0. Потому что во втором случае «Спартак» останется победителем, даже если отнять у него два гола. А что, если команды сыграют 2:0? Азиатскую фору 1 (-2) в этом случае рассчитают возвратом, вернув вам сумму ставки, но европейский гандикап проиграет.



Разберем далее, как рассчитывается ставка с форой разного типа.

Европейская и азиатская фора 2

В ставках на спорт есть два вида фор.



Европейская фора — целая и невозвратная. При счете 2:0 ставка с европейским гандикапом -2 на хозяев проиграет, но также проиграет ставка с европейской форой +2 на гостей. Потому что в обоих случаях счет при учете форы будет ничейным. Основное отличие европейской форы от обычной как раз в том, что ничья с учетом форы не дает возврата ставки.



Чтобы ставка с европейской форой -2 на хозяев зашла, нужна победа первой команды с разницей в три гола или больше. Счет 3:0 уже подойдет. Тогда как для победы ставки с европейским гандикапом +2 на гостей нужно, чтобы вторая команда проиграла не больше чем в один гол. Победными для такой ставки будут счета 0:0, 0:1, 1:0 по забитым мячам.



Азиатская фора более «демократична». Ничья с учетом форы не даст выигрыша, но и проигрыша не будет. Игроку будет возвращена сумма ставки. Еще одно отличие заключается в том, что роспись по обычной форе шире. Есть дробные форы, азиатские двойные форы. Зато с европейской форой можно сделать ставку на ничейный исход.



Выбирая фору, вы должны четко понимать, какую используете.

Чем отличается фора 2 и гандикап 2

Российские букмекеры часто называют европейскую фору гандикапом, в то время как обычную называют форой либо азиатской форой. Впрочем, бывает и так, что фору и гандикап используют как полные синонимы.

Когда ставить ставку фора 2

Ставку с учетом форы 2 стоит ставить в нескольких ситуациях:



● Коэффициент на минусовую фору одной из команд завышен: вы ставите плюсовую на команду соперника и ждете, что ваша фора покроет то итоговое количество голов, которое ожидает букмекер.



● Игрок уверен, что команда не пропустит более одного мяча, но хочет подстраховать свой выбор на случай еще одного пропущенного гола.



● Игрок ожидает ничьей или проигрыша аутсайдера в один мяч, а ставку с форой (+2) и низким коэффициентом берет для экспресса.



В любой ситуации внимательно подходите к выбору ставки с учетом форы 2: учитывайте тип форы, плюсовая она или минусовая, на гостей или на хозяев; обращайте внимание на текущие события в лайве матча.



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