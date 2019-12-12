«Лестер» — «Норвич». Прогноз: Варди забьёт в девятом матче АПЛ подряд

Команда Брендана Роджерса очень хороша, а «Норвич» пропускает больше двух мячей за игру

14 декабря в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» в Лестере встретится с «Норвич Сити». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу “лис” можно с коэффициентом 1.23.

Анализ матча «Лестер Сити» — «Норвич Сити» (14.12.2019)

«Лестер Сити» набрал сумасшедший ход, одержав восемь побед подряд. Далеко позади остался как график легендарного чемпионского сезона, так и «Манчестер Сити». До экватора первенства остаётся три тура, а «горожане» занимают только третье место в турнирной таблице, отставая от подопечных Брендана Роджерса на шесть очков.

Собственно, это единственная команда, которая на данном этапе сезона выдерживает победную поступь «Ливерпуля». Мерсисайдцы ушагали от действующего чемпиона Англии на 14 очков, «Лестер» гораздо ближе — всего в восьми баллах. На отрезке в 11 предыдущих туров Джейми Варди с партнёрами одержал 10 побед.

Единственная осечка случилась как раз на «Энфилде» (1:2). «Лисы» не дотерпели самую малость, пропустив решающий мяч на 95-й минуте с довольно сомнительного пенальти. В остальных случаях удалось добиться максимума, хотя уровень соперников был не самым страшным. Стоит выделить разве что «Тоттенхэм» (2:1) и «Арсенал» (2:0).

Впрочем, амбиции «Норвич Сити» тоже ограничиваются сохранением места в элите. Пока получается так себе: 11 очков в 16 турах, предпоследнее место в турнирной таблице. Ниже только несчастный «Уотфорд».

Неудивительно, что букмекеры считают хозяев явными фаворитами, давая на П1 скромный коэффициент 1.23.

У «канареек» ужасная защита — 34 гола, то есть больше двух штук в среднем за игру. «Саутгемптон» пропустил 35 раз, но девять из них пришлись на незабываемую встречу с «Лестером», когда «святые» уже на 12-й минуте остались в меньшинстве. «Норвич» сыграл на «ноль» в 16 турах лишь дважды.

В обоих случаях соперники были заметно хуже нынешних «лис». Речь о «Борнмуте» (0:0)и «Эвертоне» (2:0), причём «ириски» в тот вечер определённо наиграли как минимум на 1-2 мяча и имели все шансы разжиться очками. Помешал бенефис Тима Крула, который обезвредил семь ударов в створ.

Ставки на матч «Лестер Сити» — «Норвич Сити»

На выезде «Норвич» ужасен: четыре очка в восьми играх при разнице мячей 4:14, худший показатель в АПЛ. «Лестер», напротив, набрал на своём поле 22 очка из 24 возможных — семь побед и ничья с «Вулверхэмптоном» (0:0) в первом туре, 18 забитых голов при четырёх пропущенных.

Брать ли П1 с форой (-2) за 2.09 — дело вкуса, всё же гости вот уже шесть туров подряд не пропускают больше двух мячей. Мы бы выбирали между ИТБ 1,5 гола «Лестера» во втором тайме за 2.11 и П1 всухую за 2.16. «Лисы» очень хороши в защите, а в атаке вездесущий Варди при помощи Мэддисона что-нибудь придумает. После перерыва «Лестер» забивает очень часто.

Джейми забивает уже восемь матчей подряд. Понятно, что на своём поле с аутсайдером АПЛ шансы продлить эту серию весьма велики, однако букмекеры дают на гол Варди смешной коэффициент 1.40. Правда, ставка на дубль форварда доступна за 2.50 — этот вариант выглядит уже поинтереснее.

Ставка №1: ИТБ 1,5 гола «Лестера» во втором тайме за 2.11.

Ставка №2: ИТБ 1,5 гола Джейми Варди за 2.50.