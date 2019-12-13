«Ливерпуль» — «Уотфорд». Прогноз: пользуемся щедростью букмекеров

14 декабря на стадионе «Энфилд» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Уотфорд». Встреча начнётся в 15:30 мск. Эксперты считают красных явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно за 1.20. Победа «шершней» оценивается аналитиками коэффициентом 15.00.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Уотфорд» (14.12.2019)

«Ливерпуль» на классе разобрался с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов и продлил свою победную серию. Красные продолжают борьбу во всех турнирах и имеют солидный запас перед конкурентами в Премьер-лиге. Команда Юргена Клоппа опережает «Лестер Сити» на восемь баллов, а «Манчестер Сити» и вовсе на 14.



«Уотфорд» замыкает турнирную таблицу АПЛ. У «шершней» лишь одна победа и с запасом худшее нападение во всей лиге. Коллектив Кике Санчеса Флореса забил только девять мячей за 16 туров и приезжает на «Энфилд» в статусе явного аутсайдера. Котировки букмекеров намекают на то, что спасти гостей может только чудо.



Чистая победа «Ливерпуля» доступна в конторах за 1.20. Удивительно, но фора «-2» на красных идёт за вполне приемлемые 1.90. Пожалуй, эта ставка выглядит перспективно и надёжно. По всем компонентам команда Юргена Клоппа значительно сильнее соперника, но и это ещё не всё. Сам «Уотфорд» позволяет соперникам слишком многое.



Только три из девяти поражений «шершней» были с минимальной разницей в счёте. В остальных случаях оппоненты «Уотфорда» добывали более солидное преимущество. У «Ливерпуля» тяжёлый график. Красные проведут 14-й матч за 56 дней, но для английских клубов это вполне привычно. К тому же Юрген Клопп успешно применяет ротацию.



Не так давно казалось, что «Ливерпуль» побеждает соперников еле-еле. Огромное количество успешных результатов было добыто ценой неимоверных усилий. Команда Юргена Клоппа преодолела непростой период, перезагрузила батарейки и понеслась вперёд. 5:2 с «Эвертоном, 3:0 с «Борнмутом» и 2:0 с «Зальцбургом» — Салах и компания не оставляют шансов соперникам в декабре.



Победа хозяев с разницей в два мяча принесёт нам возврат, а разгром гарантирует прибыль. В трёх последних поединках с «Уотфордом» красные выдали 3:0 и дважды по 5:0. Если говорить о матчах исключительно на «Энфилде», то помимо упомянутых 5:0 в 2018 и 2019 годах были ещё не менее унизительные 6:1 в 2016-м.

Впереди у «Ливерпуля» один из кубковых турниров, где Юрген Клопп даст время резервистам. Основе незачем беречь силы. «Уотфорд» вряд ли сподобится хотя бы на гол, а нападение красных создаст достаточно моментов, чтобы отгрузить не менее трёх мячей. Любители риска могут проверить фору «-2,5» на хозяев за 2.36, но мы предпочтём более надёжный вариант.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Уотфорд»

«Ливерпуль» выиграл все три последних матча с «Уотфордом» с общим счётом 13:0. В Премьер-лиге у красных 15 побед в 16 матчах, а «Шершни» идут на последнем месте и практически ничего не показывают в атаке. С коэффициентом 1.90 мы сделаем ставку на фору «-2» на команду Юргена Клоппа. В предстоящей встрече все факторы говорят за убедительный успех хозяев.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой «-2» с коэффициентом 1.90.

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