«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз: Сульшер силён только на контратаках

15 декабря на стадионе «Олд Траффорд» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон». Встреча начнётся в 17:00 мск. Эксперты считают «красных дьяволов» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно за 1.78. Победа «ирисок» оценивается аналитиками коэффициентом 4.92.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (15.12.2019)

«Манчестер Юнайтед» практически полностью вторым составом разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0 в матче Лиге Европы в четверг. Сульшер дал отдых многим лидерам, резервисты получили необходимую практику, а болельщики не остались без положительных эмоций. В Премьер-лиге «красные дьяволы» отстают на пять очков от «Челси», занимающего четвёртую строчку.



«Эвертон» как раз помог «Манчестер Юнайтед» сделать шаг навстречу конкуренту. В 16-м туре «ириски» дома разобрались с «Челси». Данкан Фергюсон стал глотком свежего воздуха для футболистов и местных фанатов. Теперь руководству предстоит сделать непростой выбор: оставить временного сменщика или подыскать более именитого специалиста.



В ближайшем поединке эксперты отдают предпочтение хозяевам. Логику букмекеров понять несложно. «Манчестер Юнайтед» выше в турнирной таблице, обладает более талантливыми исполнителями и проведёт матч на своём поле. Тем не менее, мы рискнём сделать ставку на Х2 в пользу «Эвертона».



Данкан Фергюсон представляет собой сгусток энергии, который живёт происходящим на поле каждую секунду. Шотландский специалист стоит горой за своих парней, а те отвечают рвением на поле. Похоже, что футболистов «Эвертона» устраивает нынешний тренер. Если игроки «ирисок» не хотят давать поводов руководству для приглашения кого-то извне, то необходимо набирать очки сейчас.



Уле-Гуннар Сульшер выстроил великолепную контратакующую модель, которая работает с топ-клубами. Однако «Манчестер Юнайтед» продолжает испытывать проблемы с середняками и аутсайдерами. На «Олд Траффорд» «красным дьяволам» придётся проявлять инициативу и выходить из зоны комфорта, а с позиционным нападениям дела ещё не наладились.



За шесть поединков с грандами АПЛ (топ-клубы и «Лестер») у «Манчестер Юнайтед» 14 набранных очков из 18 возможных. А вот как «красные дьяволы» играют, когда необходимо действовать первым номером против середняков и аутсайдеров: пара побед, четыре ничьих и ещё четыре поражения. Статистика красноречива.

В двух прошлых турах «Манчестер Юнайтед» одолел «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Зато до этого были ничьи с «Астон Виллой» и «Шеффилд Юнайтед». «Эвертон» сейчас на эмоциональном подъёме. По потенциалу «ириски» должны находиться в верхней части турнирной таблице. Данкан Фергюсон сделает всё возможное, чтобы закрепиться в роли главного тренера.

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

«Манчестер Юнайтед» хорош только в матчах с грандами и прямыми конкурентами. Против середняков и аутсайдеров у «красных дьяволов» лишь две победы в десяти поединках. С коэффициентом 2.19 мы возьмём Х2 на «Эвертон». «Ириски» воодушевились после смены тренера и готовы подниматься по турнирной таблице.



Ставка: «Эвертон» не проиграет с коэффициентом 2.19.

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