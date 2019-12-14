«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз: халява для Моуринью закончилась

15 декабря на стадионе «Молине» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» примет «Тоттенхэм Хотспур». Встреча начнётся в 17:00 мск. Эксперты отдают предпочтение «шпорам». Сделать ставку на команду Жозе Моуринью в букмекерских конторах можно за 2.31. Победа «волков» оценивается аналитиками коэффициентом 3.24.

Прогноз матча «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур» (15.12.2019)

«Вулверхэмтон» и «Тоттенхэм» провели на неделе еврокубковые матчи. Обе команды уже заранее гарантировали себе выход в плей-офф, поэтому выставили далеко не основные составы. «Волки» на своём поле в четверг разгромили «Бешикташ» 4:0 в Лиге Европы, а «шпоры» получили 1:3 от «Баварии» в Мюнхене в Лиге чемпионов.



Если говорить о делах внутренних, то здесь у обоих клубов достойные результаты. «Вулверхэмптон» в 16-м туре Премьер-лиги сыграл 2:2 на выезде с «Брайтоном», а «Тоттенхэм» дома со счётом 5:0 уничтожил «Бёрнли». Перед очным поединком «волки» обгоняют «шпор» на одно очко, поэтому встреча обещает быть крайне любопытной.



Букмекеры отдают предпочтение гостям. В распоряжении Жозе Моуринью более звёздный состав, да и сам Особенный одним лишь присутствием на тренерской скамейке «Тоттенхэма» влияет на котировки аналитиков. Чистая победа «шпор» идёт за 2.31, что позволяет нам проверить 1Х на «Вулверхэмптон» с коэффициентом 1.71.



В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами, но с тех пор прошло немало времени. «Тоттенхэм» расстался с Почеттино и пригласил Моуринью. Жозе пока не перестраивает всю систему до основания, однако различия в тренерском почерке уже очевидны. Пока «шпоры» одолели лишь явных аутсайдеров.



С Моуринью «Тоттенхэм» обыграл «Бёрнли», «Борнмут» и «Вест Хэм Юнайтед» (все команды из нижней части турнирной таблицы АПЛ), а также «Олимпиакос» в Лиге чемпионов. «Вулверхэмптон» по составу и возможностям сильнее каждого из упомянутых коллективов, поэтому «шпорам» придётся нелегко.



В нынешнем сезоне Премьер-лиги «волки» проиграли лишь в двух матчах. Столько же поражений у «Лестера», ни одного у «Ливерпуля», а все остальные клубы АПЛ получали «баранку» не меньше трёх раз. «Вулверхэмптон» набирает очки в 11 поединках подряд. Если учесть, что встреча пройдёт на «Молине», то шансов на победу у гостей совсем немного.

«Тоттенхэм» вторым составом уступил «Баварии», но «шпоры» также проиграли и «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ. «Вулверхэмптон», разумеется, не ровня указанным клубам по статусу, но «волки» уже второй сезон подряд идут в еврокубковой зоне и не собираются останавливаться на достигнутом.

Ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур»

Под руководством Жозе Моуринью «Тоттенхэм» в АПЛ переиграл только тех соперников, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. У «Вулверхэмптона» серия из 11 матчей без поражений, поэтому с коэффициентом 1.71 мы поставим на 1Х на хозяев. «Волки» опережают «шпор» на одно очко и постараются не пустить вперёд лондонский клуб.



Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет с коэффициентом 1.71.

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