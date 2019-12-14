«Валенсия» — «Реал». Прогноз: Черышев и компания не справятся со «сливочными»

15 декабря на стадионе «Месталья» в матче 17-го тура испанской Примеры «Валенсия» примет мадридский «Реал». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают «сливочных» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Зинедина Зидана в букмекерских конторах можно за 1.92. Победа «летучих мышей» оценивается аналитиками коэффициентом 3.88.

Прогноз матча «Валенсия» — «Реал Мадрид» (15.12.2019)

«Валенсия» во вторник неожиданно для многих переиграла на выезде «Аякс» и оставила за бортом турнира прошлогоднего полуфиналиста. «Летучие мыши» вышли в плей-офф с первого места и теперь постараются улучшить ситуацию в Примере. Команда Дениса Черышева после 16 туров отстаёт лишь на одно очко от четвёртой позиции.



«Реал» выступал в Лиге чемпионов в среду и также добился победы. «Сливочные» заранее решили вопрос по поводу участия в плей-офф, вот только в квартете А Рамос и компания заняли второе место. В Примере коллектив Зинедина Зидана может опередить «Барселону». К тому же, в ближайшую среду состоится «эль класико».



В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям, с чем мы полностью согласны. Чистая победа «Реала» за 1.92 достойна рассмотрения. В прошлом сезоне «сливочные» уступили на «Месталье» 1:2, но с тех пор в обеих командах произошло немало изменений. Зидан получил в распоряжение нескольких новичков, а Альберт Селадес постоянно вынужден тасовать состав из-за травм и Лиги чемпионов.



«Валенсия» потратила огромное количество сил и эмоций на гостевой матч с «Аяксом». Да, «летучие мыши» имели в распоряжении четыре дня на восстановление, но подобные поединки обычно не проходят бесследно. Зидан во встрече с «Брюгге» дал шанс многим исполнителям обоймы и проверил в деле ближайший резерв.



«Реал» должен лучше чувствовать себя с точки зрения физических кондиций. Мастерство «сливочных сомнений не вызывает. Единственным козырем «Валенсии» остаётся свой стадион, где фанаты всегда горячо поддерживают «летучих мышей». Однако слишком мощный ход набрала команда Зинедина Зидана.



«Реал» одержал в Примере четыре победы подряд. Зидан постепенно нащупывает оптимальные сочетания, футболисты лучше понимают требования главного тренера, а класс и мастерство позволяют добиваться успеха даже в случае серьёзного сопротивления противника. «Валенсия» также выдаёт приличные результаты, но порой «летучим мышам» прилично везёт.

Как «Валенсия» не пропустила на выезде от «Аякса» — уму непостижимо. У «летучих мышей» три победы подряд при том, что в каждом поединке соперники коллектива Альберта Селадеса наносили больше ударов по воротам. Рано или поздно удача отвернётся от команды Дениса Черышева. Впрочем, «Реал» способен взять своё и без какого-либо фарта.

Ставка на матч «Валенсия» — «Реал Мадрид»

«Валенсия» потратила много сил и эмоций на поединок в Лиге чемпионов против «Аякса». «Реал» в экономном режиме практически вторым составом разобрался в среду с «Брюгге». С коэффициентом 1.92 мы поставим на чистую победу «сливочных». Команда Зинедина Зидана набрала великолепный ход в Примере и постарается опередить «Барселону» перед «эль класико».



Ставка: победа «Реала» с коэффициентом 1.92.

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