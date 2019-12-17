«Фрайбург» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Коутиньо быстро откроют счёт

18 декабря в матче 16-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» во Фрайбурге встретится с «Баварией». Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.25.

Анализ матча «Фрайбург» — «Бавария» (18.12.2019)

До зимней паузы в чемпионате Германии осталось провести всего два тура. Их вряд ли хватит «Баварии» для выхода на первое место. Однако этого достаточно, чтобы конкуренты ощутили ледяное дыхание действующего чемпиона позади себя. Благо что расписание вполне нормальное, а играть по два раза в неделю команда привыкла.



Мюнхенцы триумфально закончили групповой этап Лиги чемпионов, став единственным клубом, который одержал шесть побед и набрал максимально возможные 18 очков. В первом раунде плей-офф предстоит встреча с «Челси» — далеко не самый слабый соперник, но могло быть гораздо хуже, ведь в число несеяных попали «Реал» и «Атлетико». В общем, жеребьёвка нормальная.



Разобравшись с еврокубками, «Бавария» получила возможность сосредоточиться на внутреннем первенстве. Задача простая — ударно провести отрезок перед месячным перерывом, за который можно будет перезарядить батарейки и постараться наладить игру. В первом поединке футболисты долго запрягали, зато потом смяли «Вердер».



Бременцы открыли счёт и лидировали вплоть до концовки первого тайма. А дальше включился Филиппе Коутинью, сделавший за четыре минуты два гола в раздевалку. Похоже, эта двоечка надломила гостей, потому что во втором тайме никакой интриги не было и близко. Хозяева провели ещё четыре мяча, превратив заключительные минуты в тренировку (6:1).



Эта победа позволила «Баварии» подняться с седьмого места на пятое — тоже непривычно низко, но уже лучше. Впереди битва с крепким «Фрайбургом», который не хватает звёзд с неба и не выдает победных серий, зато свои очки собирает исправно. Первый круг подходит к концу, а чёрно-белые до сих пор ни разу не потерпели двух поражений подряд.



Благодаря этой стабильности они находятся в зоне еврокубков, занимая шестую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Сразу после «Баварии». Всё могло бы быть ещё лучше, да только в минувшем туре они потерпели обидное поражение от «Герты» (0:1), хотя имели шансы зацепить очки.



Подопечные Кристиана Штрайха смотрелись как минимум не хуже, много владели мячом и имели большое количество стандартов. Однако забить так и не сумели. Теперь им придётся очень постараться, чтобы не проиграть во втором матче подряд. Визит злых мюнхенцев, как правило, не несёт ничего хорошего.



В прошлом сезоне «Фрайбургу» удалось отобрать очки у «Баварии» в обоих матчах (дважды по 1:1). В Мюнхене гости спаслись от поражения на 89-й минуте после единственного попадания в створ, а во Фрайбурге подопечные Нико Ковача упустили большое количество опасных моментов, включая попадание в каркас ворот.

В общем, лёгкой жизни у фаворита точно не будет, однако преимущество в индивидуальном мастерстве, конечно, велико. У «Баварии» в прошлом туре ничего не залетало в дебюте, попробуем взять гол в первые 15 минут за 2.43. Лезть в форы опасно, в последнее время чёрно-белые регулярно доставляют мюнхенцам трудности. Проверим ТБ 10,5 углового за 2.16.

Ставки на матч «Фрайбург» — «Бавария»

В прошлом сезоне «Фрайбургу» удалось отобрать очки у «Баварии» в обоих матчах (дважды по 1:1). Лёгкой жизни у фаворита точно не будет, однако преимущество в индивидуальном мастерстве, конечно, велико. У «Баварии» в прошлом туре ничего не залетало в дебюте, попробуем взять гол в первые 15 минут за 2.43. Лезть в форы опасно, в последнее время чёрно-белые регулярно доставляют мюнхенцам трудности.



Ставка №1: гол в первые 15 минут за 2.43.



Ставка №2: ТБ 10,5 углового за 2.16.