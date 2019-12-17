Что такое ставка системой 2 из 3: как рассчитывается, отличия от экспресса

Если игрок утверждает, что система никогда не вводила его в ступор, он врёт. Разберем эту букмекерскую ставку на простом примере «2 из 3».

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Ставка на спорт система — это компромисс между рискованными экспрессами и «надежными» ординарами. Самый простой тип ставки системы — два из трех (записывается как 2/3). Разберем, как ставить систему и как рассчитывает выигрыш по ней букмекерская контора.

Что такое система в ставках

Системой в ставках на спорт называют комбинированную ставку, состоящую из экспрессов. Размерность системы описывают двумя числами. Например, система 2/3 (читается как «два из трех»). Второе число (знаменатель) — это количество экспрессов в составе системы. Первое число — это количество выборов в каждом экспрессе. То есть в примере системы 2 из 3 количество комбинаций-экспрессов равно трем, при этом каждая комбинация состоит из двух выборов (ставок).



Рассмотрим пример ставки на систему. У нас есть три матча:



● «Спартак» — «Реал» М,

● «Ювентус» — «Черноморец»,

● «Бавария» — «Урожай».



Из них можно собрать три экспресса, если в каждом по два выбора:



● исход первого матча + исход второго матча,

● исход второго матча + исход третьего матча,

● исход первого матча + исход третьего матча,



В системе 2/3 все три экспресса объединяются в одну ставку. При этом сумма ставки на систему условно делится поровну между экспрессами.

Как сделать ставку система 2/3

Отметим, что не все букмекерские конторы предлагают ставку системой.



В тех БК, где такой вариант есть, последовательность действий по составлению этой системы проста:



1. Выбираете интересующие вас матчи и исходы в количестве трех.



2. Добавляете их нажатием в купон.



3. Появляется сообщение о возможности выбрать формат ставки: одинары, экспресс-ставка или система. Если исходов много, вам предложат также выбрать размерность системы.



4. Выбираете тип ставки систему, ее размерность — и ставите.



При выборе событий для системы помните, что в систему, как и в экспресс нельзя брать дублирующие и взаимосвязанные события. Например, тотал больше 1.5 гола и тотал больше 2.5 гола в одном и том же матче.

Как рассчитывается система 2/3

Пытливого читателя интересует, как букмекер сделает расчет такой необычной ставки, как система. Продолжим использовать пример выше.



Допустим, сумма ставки на систему — 900 рублей. Осталось выбрать исход в каждом из трех матчей и подсчитать коэффициенты экспрессов в системе. Берем чистые исходы: победа «Спартака» за 2.00, победа «Ювентуса» за 3.00 и победа «Баварии» за 2.00.



Комбинации в системе «2 из 3» получатся такие:



● победа «Спартака» + победа «Ювентуса» = 6.00

● победа «Спартака» + победа «Баварии» = 4.00

● победа «Ювентуса» + победа «Баварии» = 6.00



Размер ставки делится на три по числу комбинаций: то есть размер ставки на каждый экспресс в системе составляет 300 рублей.



Предположим, что выиграла первая комбинация: «Спартак» ожидаемо победил «Реал», «Ювентус» с трудом поборол «Черноморец». Сумма выплаты в таком случае составляет: 300 x 6.00 = 1800 рублей. Остальные комбинации проиграли, так что 600 рублей из ставки остаются у букмекера. Таким образом, вы рискнули 900 рублями и получили выплату в размере 1800 рублей, то есть ваша чистая прибыль равна 900 рублям.



Теперь посчитаем размер выигрыша в случае, если бы все ставки сыграли. Выплата составила бы: (300 x 6.00) + (300 x 4.00) + (300 x 6.00) = 4800 рублей. При ставке в 900 рублей чистая прибыль равняется 3900 рублям.

Выгодно ли делать ставки на систему 2/3

Чтобы определить, насколько выгодно использовать систему, сравним гипотетический куш в том случае, если ставить на ровно те же самые исходы из нашего примера ординарами, экспрессом или системой.

Ординары Экспресс Система Выигрыш 2100 10800 4800 Прибыль 1200 9900 3900

Из таблицы видно, что, ставя по 300 рублей ординарами, можно было заработать всего 1200 рублей. Но риск был бы минимальный, потому что проигрыш любого из выборов не сказывался на остальных. Выигрышным экспрессом можно было заработать целых 9900 рублей, но недоезд одного из матчей оставил бы нас с нулем. Ставка системой принесла бы 3900 рублей чистой прибыли, при этом осечка в одном из матчей уменьшила бы эту сумму, но не лишила бы выигрыша в целом.

Преимущества и недостатки ставки система

Преимущество системы перед другими видами ставок заключается в самом формате — для выигрыша необходимо, чтобы зашла хотя бы одна комбинация. Но есть у системы и явные недостатки:



● букмекеры ограничивают размер ставки на систему,

● некоторые букмекеры ограничивают размер максимального коэффициента системы, а также выставляют минимальный коэффициент для входящих в систему событий,

● не все букмекеры предлагают вариант ставки системой.



Ставка системой — это комбинация из экспрессов, которая оставляет второй шанс даже в том случае, если какой-то из исходов проиграл. Риск в комбинированных ставках значительно выше, чем в ставках ординарами, но и вознаграждение выше. Начните с системы два из трех (2/3) у букмекера, а затем переходите к ставкам с более сложной размерностью.



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