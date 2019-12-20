«Барселона» — «Алавес». Прогноз: Месси сохранит каталонцам лидерство в Примере

21 декабря в матче 18-го тура испанской Примеры «Барселона» в Барселоне встретится с «Алавесом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Эрнесто Вальверде можно с коэффициентом 1.13.

Анализ матча «Барселона» — «Алавес» (21.12.2019)

«Барселона» с горем пополам удержала первое место в чемпионате Испании. «Эль класико» получилось весьма скучным и несобытийным (0:0). «Реал» оказался чуть лучше: создал больше моментов и имел все основания жаловаться на судейство. Как минимум один пенальти в ворота каталонцев, конечно, напрашивался.



Хозяева за 90 минут придумали полтора голевых момента, однако разговоры о кризисе идей при Эрнесто Вальверде уже давно не вызывают никаких споров. Сине-гранатовые сыграли примерно на том же уровне, что и в большинстве других матчей в последние месяцы. Только на этот раз Лионель Месси и Луис Суарес не смогли сделать разницу, как было с «Интером» или «Атлетико».

Парочка озарений у аргентинца всё же была, но с реализацией у партнёров совсем не заладилось. Впрочем, ничья с мадридцами — вполне нормальный результат. Лидерство в турнирной таблице (хоть и по дополнительным показателям) сохранено, все остальные отстают как минимум на пять очков. Ситуация более чем рабочая.



Теперь нужно максимально быстро вернуться в победную колею, благо что календарь этому способствует. Три ближайших соперника «Барселоны» во внутреннем первенстве — «Алавес», «Эспаньол» и «Гранада». Две встречи из трёх состоятся на своём поле, а третья — совсем рядом, ведь «Эспаньол» тоже базируется в Барселоне.



В общем, у каталонцев есть всё необходимое, чтобы несмотря на все проблемы и откровенно посредственное качество футбола остаться на первом месте как минимум до второй половины января. Для начала нужно разобраться с одним из своих любимых клиентов за последние годы, который сейчас находится на 14-й строчке.



Баски — типичная домашняя команда. 15 очков из 19 в нынешнем сезоне чемпионата Испании они набрали на своём поле. Даже «Реал» еле унёс оттуда ноги (2:1). А вот на выезде всё очень грустно: четыре очка в восьми турах при разнице мячей 7:19. Единственная победа одержана над хилым «Эйбаром». Плюс ничья с «Хетафе», состоявшаяся ещё в августе.



На этом успехи «Алавеса» за пределами родных стен заканчиваются. Кроме того, история противостояния полностью на стороне фаворита: восемь побед в девяти поединках. Любопытно, что команды вот уже два сезона не забивали больше трёх мячей (2:0, 3:0, 2:1 и 2:0). От этого и будем отталкиваться.



«Алавес» во вторник вылетел из Кубка Испании, так что говорить о каком-то весомом преимуществе в свежести у гостей не приходится. Тем не менее «Барса» вряд ли станет рвать жилы перед новогодней паузой. Скорее всего, хозяева одержат спокойную победу на классе и обойдутся без голевого парада.



Мы бы выбирали между П1 + ТМ 3,5 мяча за 2.38 и П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.45. Также проверим гол с 46 по 61 минуту за 2.10. Сине-гранатовые часто ударно начинают вторые таймы на «Камп Ноу». По крайней мере с соперниками ниже уровнем.

Ставки на матч «Барселона» — «Алавес»

История противостояния полностью на стороне фаворита: восемь побед в девяти поединках. Любопытно, что команды вот уже два сезона не забивали больше трёх мячей (2:0, 3:0, 2:1 и 2:0). От этого и будем отталкиваться. Скорее всего, хозяева одержут спокойную победу на классе и обойдутся без голевого парада. Мы бы выбирали между П1 + ТМ 3,5 мяча за 2.38 и П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.45. .



Ставка №1: гол с 45:00 по 60:00 за 2.10.



Ставка №2: победа «Барселоны» и тотал меньше 3,5 мяча за 2.38.