«Портленд» — «Орландо». Прогноз: Кармело Энтони снова проявит себя в защите

21 декабря на паркете «Мода-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Портленд» примет «Орландо». Встреча начнётся в 6:00 мск. Эксперты склоняются к победе «Трэйл Блэйзерс». Сделать ставку на Кармело Энтони и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.63. Успех «Мэджик» оценивается аналитиками коэффициентом 2.42.

Прогноз матча «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Орландо Мэджик» (21.12.2019)

«Портленд» и «Орландо» перед очным противостоянием добились одинакового баланса побед и поражений. Обе команды идут с показателем 12-16. На Востоке указанный результат позволяет «Мэджик» удерживать восьмую строчку, а «Трэйл Блэйзерс» находятся на грани попадания в зону плей-офф на Западе.



Соперники имели в распоряжении один день отдыха, и на этом сходства заканчиваются. У «Портленда» три победы в четырёх последних матчах, а баскетболисты «Орландо» выиграли лишь один из шести поединков, начиная с 10 декабря. Кроме того, «Мэджик» проведут четвёртый матч подряд на чужом паркете.

Наш сегодняшний выбор максимально прост, от чего, возможно, пари выглядит спорным и неоправданным. С коэффициентом 1.87 мы сделаем ставку на хотя бы один блок-шот в матче в исполнении Кармело Энтони. Воскресший форвард «Трэйл Блэйзерс» стал демонстрировать феноменальную статистику в защите. Некоторые фанаты даже в шутку заговорили о необходимости вручения соответствующей награды известному ленивцу.



Если смотреть на блоки и перехваты, то в четырёх последних матчах у 35-летнего Кармело следующие показатели: 1+2 с «Никс», 2+2 с «Наггетс», 3+2 с «Санз» и 2+2 c «Уорриорз». Нас интересуют исключительно «горшки», но данная статистика была проведена, чтобы показать заряженность Энтони на активные действия в обороне.



«Мэджик» идут на 22-й позиции в лиге по доле трёхочковых. О чём это говорит? «Орландо» играет в примитивный баскетбол и предпочитает атаковать со средней и ближней дистанции. Тот же Вучевич не обладает каким-то выдающимся атлетизмом, накрывать черногорца можно и нужно.



Смущает только одна статистика: в пересчёте на 100 владений «Мэджики» занимают 8-ю строчку, по количеству получаемых «горшков». Впрочем, с Вучевичем данный показатель должен испортиться. Никола идёт на 398-й позиции (из 467 баскетболистов) среди игроков, которых чаще всего накрывают.



Черногорец пропустил уже 11 матчей и лишил соперников множества великолепных возможностей поставить блок-шот. В ближайшем поединке лидер «Мэджик» сыграет, поэтому Энтони получит дополнительные шансы продолжить свою шикарную серию по защитным действиям. Заряженность Кармело должна помочь ему хотя бы раз накрыть одного из оппонентов.

Ставка на матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Орландо Мэджик»

Продолжая ставки на личную статистику, мы сделаем выбор в пользу блок-шота в исполнении Кармело Энтони. Форвард «Портленда» накрывает соперников хотя бы раз в четырёх поединках подряд, а у «Орландо» под кольцом играет один из самых больших любителей получать «горшки».



Ставка: Кармело Энтони сделает блок-шот с коэффициентом 1.87.

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