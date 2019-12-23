«Бостон» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Кузнецов не справятся с Харой

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» в Бостоне встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 2.44.

Анализ матча «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» (24.12.2019)

Битва лучших команд Восточной конференции на данный момент. «Вашингтон» лидирует во всей лиге, набрав 57 очков в 37 матчах. «Бостон» находится на второй строчке, отставая на шесть баллов. Ещё совсем недавно соперники шли вровень, но затем финалист последнего Кубка Стэнли пережил спад.



В последних девяти матчах «Брюинз» потерпели восемь поражений. Ничего страшного не случилось: на длинной дистанции спады случаются у всех, поскольку календарь очень плотный, а проходных игр практически нет. В большинстве случаев «медведи» действовали как минимум не хуже противников, но постоянно чего-то не хватало.



Четыре поражения из восьми состоялись уже за пределами основного времени, ещё в двух случаях разница в счёте составила одну шайбу. В оставшихся двух поединках были голы в пустые ворота. Так что говорить о кризисе не приходится. Просто подопечные Брюса Кэссиди отдали три-четыре встречи, которые в обычных условиях оставляют за собой.



Домашняя игра с лучшим клубом НХЛ на данный момент — идеальная возможность покончить с чёрной серией и разом исправиться за все недавние неудачи. Так что мотивация хозяев не вызывает сомнений: они будут грызть зубами лёд. С физической точки зрения всё должно быть хорошо, поскольку «Бостон» в четвёртый раз кряду сыграет в родных стенах.



Иными словами, команда на протяжении восьми суток была избавлена от перелётов, да ещё и не провела на указанном отрезке ни одного бэк-ту-бэка. У «Кэпиталз» ситуация абсолютно иная: их ожидает третий поединок за четыре дня, а это всегда неприятно. Хозяева наверняка получат преимущество в свежести.



«Вашингтон» прекрасно провёл бэк-ту-бэк, добыв две победы. Пострадал безнадёжный «Нью-Джерси» (6:3) и хандрящая «Тампа» (3:1). Однако с «Лайтнинг» пришлось очень много играть в меньшинстве: гости семь раз получали возможность реализовать лишнего, а в третьем периоде даже 1,5 минуты действовали в формате «5 на 3».



В общем, очень может быть, что после такой нагрузки «Кэпс» не смогут избежать перепадов и будут действовать неровно. А наказывать за эпизодически провалы «Бостон» умеет. Потому мы бы выбирали между двух вариантов с одинаковыми коэффициентами — П1 за 2.44 и 1Х + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.44. Как правило, очные встречи команд получаются не слишком результативными.

Также проверим ИТБ 0,5 очка Ларса Эллера за 2.50. В больших матчах ключевую роль часто исполняют игроки второго плана. Внимание к Пастрняку и Овечкину наверняка будет повышенным, так что проверять их голы за коэффициенты ниже двойки опасно. А датчанин набирал очки в трёх предыдущих встречах из четырёх, да и по сезону у него вполне симпатичная статистика — 7+12 за 37 игр.

Ставки на матч «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Бостон» в четвёртый раз кряду сыграет в родных стенах. «Кэпиталз» ожидает третий поединок за четыре дня, а это всегда неприятно. Хозяева наверняка получат преимущество в свежести. Очень может быть, что после такой нагрузки «Кэпс» не смогут избежать перепадов и будут действовать неровно. А наказывать за перепады «Бостон» умеет.



Ставка №1: «Бостон» не проиграет + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.44.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Ларса Эллера за 2.50.