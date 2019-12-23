«Индиана» — «Торонто». Прогноз: Сабонис и Тёрнер остановят Ибаку

24 декабря на паркете «Банкерс Лайф Филдхаус» в матче регулярного чемпионата НБА «Индиана» примет «Торонто». Встреча начнётся в 3:00 мск. Эксперты считают фаворитом поединка «Пэйсерс». Сделать ставку на Малколма Брогдона и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.45. Победа «Рэпторс» оценивается аналитиками коэффициентом 2.99.

Прогноз матча «Индиана Пэйсерс» — «Торонто Рэпторс» (24.12.2019)

«Индиана» и «Торонто» несмотря на различные проблемы набрали великолепный ход. В шести последних матчах у каждой команды по пять побед. «Пэйсерс» с балансом 20-10 занимают 6-ю строчку на Востоке, а «Рэпторс, имея в активе 21-8, идут в той же конференции на пару позиций выше.



У «Индианы» в январе может на паркет вернуться Виктор Оладипо, весь сезон пропускает Тайрик Эванс, есть вероятность выхода на площадку в ближайшем матче Джереми Лэмба. «Торонто» резко подкосили травмы. Сиакам, Газоль и Пауэлл выбыли на неопределённый срок, также за гостей не сыграет Джонсон, не всё ясно с состоянием Ванвлита и Томаса.

При столь серьёзных потерях у команды Ника Нёрса самым опытным исполнителем в передней линии остаётся Ибака. Букмекеры стали повышать планку результативности испанца из простой логики: если нет Сиакама и Газоля, то кто-то же должен брать на себя их броски. На наш взгляд, Серж уже не тянет роль первой скрипки, поэтому мы проверим низ.



Тотал меньше 17,5 очка Ибака доступен в конторах за 1.83. Предложение интересное по нескольким причинам. По паспорту Сержу 30 лет, но по визуальным впечатлениям дело обстоит куда хуже. Слухи о возрасте испанца, может, и преувеличены, однако великан стал слишком рано сдавать в физических кондициях.



Уже несколько лет подряд игровое время Ибаки падает и в нынешнем сезоне достигло скромных 23 минут. Примерно столько же Серж накануне отбегал в поединке с «Маверикс», где «Рэпторс» совершили исторических камбэк. Испанцу придётся проводить «бэк-ту-бэк», что не может не сказаться на изношенном организме.



В нынешнем сезоне Ибака лишь в пяти из 19 матчей преодолевал установленный букмекерами тотал. Ник Нёрс был бы рад увеличить роль испанца, да только силёнок у Сержа на подвиги уже не хватает. Кроме усталости, статистики великана и второго матча за двое суток следует учесть фактор соперника.



Вполне возможно, что основной задачей Ибаки будет сдерживание Домантаса Сабониса, а на противоположной половине паркета Сержем способен заняться Майлз Тёрнер, который считается одним из лучших в лиге по обороне один в один против великанов.



Большую часть нынешнего и прошлого сезонов Ибака входил в игру со скамейки. Что это значит? Серж достаточно много минут играл против резервистов соперника, что облегчало задачу по набору очков. На этот раз испанцу придётся рубиться с лучшими силами оппонента, поэтому шансы на пробитие индивидуального тотала невелики.

Ставка на матч «Индиана Пэйсерс» — «Торонто Рэпторс»

«Рэпторс» проведут второй матч за двое суток. Из-за отсутствия травмированных Сиакама и Газоля букмекеры ожидают высокую результативность от Ибаки. Мы возьмём индивидуальный тотал Сержа меньше 17,5 очка с коэффициентом 1.83. Испанец лишь пять раз в нынешнем сезоне преодолел установленную планку. У великана «Торонто» не хватает сил играть большие минуты, а в соперниках будут не резервисты «Индианы», а связка Сабонис – Тёрнер.



Ставка: индивидуальный тотал Сержа Ибаки меньше 17,5 очка с коэффициентом 1.83.

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