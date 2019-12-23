ЦСКА — «Металлург». Прогноз: Капризов и Григоренко быстро пробьют Демченко

24 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве встретится с «Металлургом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время можно с коэффициентом 1.52.

Анализ матча ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск (24.12.2019)

ЦСКА преодолел ноябрьский спад и вернулся на привычный график набора очков. В восьми последних матчах одержаны семь побед (все — в основное время), лишь в одном случае соперникам удалось забросить больше двух шайб. После завершения паузы на Кубок Первого канала серьёзных проблем не возникало.



Красно-синие легко и непринуждённо разгромили в гостях рижское «Динамо» (4:1), затем засушили СКА на «Газпром-Арене» (1:0), а потом разнесли в Подольске «Витязь» (6:1). Подмосковный клуб имел шанс зацепиться за очки, поскольку быстро открыл счёт в большинстве и ушёл на первый перерыв лидером.

А вот дальше всё закончилось максимально быстро. Хозяева получили «2+2» в дебюте второго периода, за это время москвичи забросили две шайбы. Пока «Витязь» приходил в себя, в его ворота влетела третья. Так ЦСКА отличился три раза за 130 секунд, после чего противник надломился (6:1).



Собственно, это классика от подопечных Игоря Никитина. Они никуда не торопятся, но если чувствуют запах крови, то уже не оставляют сопернику шансов. В Подольске была одержана чистейшая победа на классе: фаворит улучил подходящий момент и одним спуртом решил все вопросы.



Впереди «Металлург», который провалил концовку ноября, зато в пяти последних поединках одержал три победы. В воскресенье «лисы» гостили в Санкт-Петербурге, где изо всех сил пытались осложнить жизнь СКА. О себе дала знать прежняя болезнь: первый и третий периоды получились крепкими, а второй — провальным.



Даже этого могло хватить для овертайма, но в концовке пробить Магнуса Хелльберга так и не удалось (2:1). Теперь предстоит сражение с действующим чемпионом КХЛ на его льду. Положение крайне непростое, ведь ММг уже выпал из зоны плей-офф, хотя провёл больше встреч, чем основная масса конкурентов.



Шансы гостей невысоки. Три предыдущих матча остались за ЦСКА (3:1, 3:0, 2:1). Но хозяев ожидают спаренные игры — на следующий день их ждёт дерби с московским «Динамо». В связи с этим возможны определённые изменения в составе. На наш взгляд, «армейцы» постараются максимально быстро создать задел, чтобы в дальнейшем не тратить лишние силы и играть по счёту.



Потому проверим победу ЦСКА в первом периоде за 2.30. «Металлург» умеет расставлять капканы в средней зоне, но слабые спецбригады и нестабильные вратари повышают вероятность проблем. Также возьмём «гол защитника — нет» за 2.10. Скорее всего, встреча не получится результативной, а потому коэффициент кажется завышенным.

Ставки на матч ЦСКА — «Металлург»

У красно-синих непростой календарь, на следующий день им играть с московским «Динамо». На наш взгляд, «армейцы» постараются максимально быстро создать задел, чтобы в дальнейшем не тратить лишние силы и играть по счёту. Потому проверим победу ЦСКА в первом периоде за 2.30.



Ставка №1: победа ЦСКА в первом периоде за 2.30.



Ставка №2: гол защитника — нет за 2.10.