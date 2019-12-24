«Торонто» — «Бостон». Прогноз: щиты в Канаде захватит британец

25 декабря на паркете «Скотиабанк-Арены» в матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» примет «Бостон». Встреча начнётся в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение «Селтикс». Сделать ставку на Кембу Уокера и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.74. Победа «Рэпторс» оценивается аналитиками коэффициентом 2.23.

Прогноз матча «Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс» (25.12.2019)

Все команды НБА перед рождественскими матчами получили лишний день отдыха. Многочасовой марафон стартует с поединка «Торонто» — «Бостон». Оба коллектива располагаются в топ-4 Восточной конференции, но испытывают проблемы с составами. Во встрече возможны различные сюрпризы.



Джонсон готов играть, но пока сидит на скамейке, а по Сиакаму, Газолю и Пауэллу нет конкретной информации на тему возможного возвращения на паркет. Хэйворд, скорее всего, в предстоящем поединке сыграет, Смарт занят лечением глазной инфекции, также гости обойдутся без Роберта Уильямса.

На наш взгляд, в личной статистике есть отличное предложение на данный матч. Индивидуальный тотал подборов О Джи Ануноби больше 6,5 с коэффициентом 1.80 выглядит замечательно. Единственный фактор, способный помешать заходу ставки – потенциальные проблемы с фолами британца.



Особенность рождественских матчей – самоотдача на уровне плей-офф. В таких встречах баскетболисты больше внимания уделяют обороне и сводят к минимуму лёгкие очки соперников. Шальной пальбы с сумасшедшим процентом реализации ожидать не стоит, поэтому подборов хватит на всех.



В среднем по сезону у Ануноби 6 отскоков за матч, но травмы лидеров и игровая модель «Бостона» должны положительно сказаться на статистике О Джи. В отсутствие Газоля и Сиакама «Торонто» играет с одним большим, что заставляет британца активно бороться за подборы на обеих половинах паркета.



«Бостон» весь сезон действует с одним великаном и тремя форвардами. У соперников Ануноби не будет преимущества в габаритах, а среди партнёров по стартовой пятёрке О Джи превосходит лишь Ибака. В пяти последних матчах у британца следующая статистика на щитах: 9 подборов с «Кливлендом», 8 с «Детройтом», 7 с «Вашингтоном», 6 с «Далласом» и 12 с «Индианой».



«Торонто» и «Бостон» встречались около двух месяцев назад на паркете «Селтикс». Тогда О Джи взял 8 отскоков, несмотря на то что покинул площадку до окончания матча из-за перебора фолов. Персональные замечания и на этот раз остаются главной опасностью для верха британца по подборам.



Впрочем, Ануноби должен осознавать свою значимость в отсутствие Сиакама и Газоля. Да и судьи в Канаде вряд ли станут лишать «Рэпторс» одного из важных исполнителей, так что свои минуты он должен получить.

Ставка на матч «Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс»

В отсутствие Газоля и Сиакама дополнительную работу на щитах получит Ануноби. Индивидуальный тотал подборов О Джи больше 6,5 с коэффициентом 1.80 нас полностью устраивает. В пяти последних матчах британец лишь раз не преодолел установленную планку. Игровая модель «Бостона» с тремя форвардами должна помочь заходу выбранной ставки.



Ставка: индивидуальный тотал О Джи Ануноби больше 6,5 подбора с коэффициентом 1.80.

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