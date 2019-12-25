«Лейкерс» — «Клипперс». Прогноз: Леброн покажет Каваю, кто хозяин в Лос-Анджелесе

26 декабря на паркете «Стэйплс-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» примут «Клипперс». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты отдают предпочтение Леброну Джеймсу и компании. Сделать ставку на команду Фрэнка Вогеля с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.84. Победа коллектива Дока Риверса оценивается аналитиками коэффициентом 2.08.

Прогноз матча «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (26.12.2019)

В центральной встрече игрового дня сойдутся соседи по Лос-Анджелесу. «Лейкерс» и «Клипперс» называют одними из главных претендентов на титул в нынешнем сезоне, а количество звёзд в составе обеих команд обещает зрителям настоящее шоу на Рождество.



Команда Фрэнка Вогеля с балансом 24-6 лидирует на Западе, но «Лейкерс» потерпели три поражения подряд. В двух случаях неудачи можно списать на отсутствие то Дэвиса, то Леброна, а ещё одна оплеуха была получена в Висконсине, где Яннис и компания уничтожают практически всё живое.



У «Клипперс» показатель побед 22-10 и четвёртая строчка в Западной конференции. Коллектив Дока Риверса частенько преследуют травмы, да и с выездными поединками дела обстоят не лучшим образом. Впрочем, потенциал для роста здесь очевиден.



Все главные звёзды с высокой вероятностью сыграют в ближайшем матче. По сообщениям СМИ, на паркет выйдут Дэвис, Леброн, Кавай и даже Патрик Беверли. Из всех игроков для личной ставки мы выберем самого опытного в рождественских баталиях. Индивидуальный тотал подборов Джеймса больше 7,5 с коэффициентом 1.73 выглядит интересно.



Средняя норма Леброна по сезону как раз соответствует установленной букмекерами планке. Однако в пяти последних матчах Король неизменно пробивал верх: 11 подборов с «Орландо», 9 с «Майами», 13 с «Атлантой», 9 с «Индианой» и 12 с «Милуоки».



В первом матче сезона с «Клипперс» Джеймс забрал десяток отскоков. Док Риверс использует схему с одним центровым, роль которого большую часть матча исполняет Харрелл. Как минимум на своём щите у Леброна не должно возникнуть проблем с подборами.

Рождество, национальное телевидение, принципиальный соперник – всё это должно заставить Леброна показать весь свой потенциал. Для тех, кто верит в Короля, доступен рискованный вариант с высокой потенциальной прибылью: Джеймс сделает трипл-дабл, а «Лейкерс» выиграют. Но мы остановимся на более надёжной ставке.

Ставка на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс»

В матче двух главных фаворитов на победу в Западной конференции мы сделаем ставку на индивидуальный тотал подборов Джеймса больше 7,5. В каждом из пяти последних поединков Леброн преодолевал установленную планку. В первом матче сезона с «Клипперс» Король взял 10 отскоков.



Ставка: индивидуальный тотал Леброна Джеймса больше 7,5 подбора с коэффициентом 1.73.

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