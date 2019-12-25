«Амур» — «Автомобилист». Прогноз:«тигры» удивят Коваржа и Доуса

26 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Хабаровске встретится с «Автомобилистом». Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Андрея Мартемьянова в основное время можно с коэффициентом 2.19.

Анализ матча «Амур» — «Автомобилист» (27.12.2019)

Сезон складывается для обеих команд непросто, но сейчас они находятся на подъёме. «Амур», например, впервые с середины октября одержал три победы подряд. Хотя тут нужно сказать спасибо календарю — играть пришлось с худшим клубом Востока («Трактором») и вторым с конца клубом Запада (минским «Динамо»). А на десерт — крепкое «Торпедо».



В Челябинске дальневосточники победили по буллитам (3:2 Б). Впрочем, в целом они смотрелись лучше соперника и вполне могли закрыть вопрос за 60 минут, если бы не провал на границе второго и третьего периода. «Мишки» успели забить два гола за 51 секунду.



С минчанами «тигры» выдали, пожалуй, свой самый яркий матч в сезоне: уступали 0:3 после 48 минут и сумели добиться победы в основное время (4:3). Помогло отсутствие концентрации и дисциплины у клуба из Беларуси: три первые шайбы хозяева забросили в большинстве.



Наконец, в среду удалось засушить «Торпедо» (2:0). Это задача не из простых: нижегородцы в двух предыдущих поединках дальневосточного турне отгрузили «Куньлуню» и «Адмиралу» 12 шайб за 120 минут. Но Евгения Аликина им пробить так и не удалось, хотя моментов имелось предостаточно.



«Амур» вновь поиграл на нервах болельщиков, схватив три удаления в заключительном периоде. Хотя до того момента действовал предельно корректно. Аликин, конечно, большой молодец, вот только в следующий раз за такие фокусы наверняка придётся ответить. Рассчитывать на кураж голкипера в каждой встрече как минимум наивно.



В остальном положение подопечных Александра Гулявцева улучшилось. До зоны плей-офф всего шесть очков — многовато, конечно, но побороться вполне реально, благо что календарь в ближайшее время нормальный. В сентябре, когда «тигры» уступали всем подряд с разницей в одну шайбу при достойном хоккее, такой расклад выглядел далеко не самым очевидным.



«Автомобилист» тоже в полном порядке: семь побед в восьми предыдущих поединках при поражении по буллитам от «Сочи» (1:2 Б). Этого хватило, чтобы выбраться на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» отстаёт на один балл, а все остальные далековато.



Победа над «Куньлунем» далась легко (4:1), а вот с «Адмиралом» пришлось помучиться (2:1 ОТ). Без блистательной игры Якуба Коваржа и большого количества удалений «моряков» результат мог бы оказаться другим. Честно говоря, уральцы выглядели не особенно свежо.



В связи с этим отталкиваться будем от хозяев. «Амур» выиграл у «Автомобилиста» два из четырёх предыдущих домашних матчей. А подопечные Андрея Мартемьянова, похоже, подходят к пику акклиматизации — четвёртый-пятый дни после смены часовых поясов. Выиграть конёк им будет сложно.

Если вратарь «тигров» сыграет на уровне, аутсайдер получит хороший шанс зацепиться за очки. Скорее всего, хоккей получится вязким и рваным, многое решат спецбригады. Возьмём гол «Амура» в первом периоде за 2.32. Думаем, гости раскатятся ближе ко второй 20-минутке, но в дебюте будут выглядеть тяжеловато. Вариант попроще — 1Х за 1.68.

Ставки на матч «Амур» — «Автомобилист»

Подопечные Андрея Мартемьянова, похоже, подходят к пику акклиматизации — четвёртый-пятый дни после смены часовых поясов. Выиграть конёк им будет сложно. Если вратарь «тигров» сыграет на уровне, аутсайдер получит хороший шанс зацепиться за очки. Скорее всего, хоккей получится вязким и рваным, многое решат спецбригады. Возьмём гол «Амура» в первом периоде за 2.32.



Ставка №1: гол «Амура» в первом периоде за 2.32.