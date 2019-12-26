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«Сибирь» — СКА, 27 декабря, прогноз на матч КХЛ

«Сибирь» — СКА, 27 декабря, прогноз на матч КХЛ
Алексей Серяков
«Сибирь» — СКА. Прогноз:«снеговики» разозлятся после 0:5 от «Спартака»
Новосибирцам нужно исправиться перед болельщиками за унизительное поражение.
Ставки / Прогнозы 0

27 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске встретится со СКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время можно с коэффициентом 1.81.

Анализ матча «Сибирь» — СКА (27.12.2019)

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург

СКА приятно удивил в Казахстане, разгромив мощный «Барыс» (6:2). Хозяева открыли счёт уже на 11-й секунде, но им это не помогло. Петербужцы показали удивительную реализацию — это был один из тех матчей, когда залетало абсолютно всё. Шесть шайб после 24 бросков редко увидишь.

Яркая победа позволила вплотную подобраться к ЦСКА в турнирной таблице Западной конференции. Сейчас москвичи, уступившие накануне московскому «Динамо», занимают первое место и опережают главного конкурента на одно очко. Правда, у действующего чемпиона есть игра в запасе.

Подопечные Алексея Кудашова продолжат турне в Новосибирске. Впрочем, проблем с запасом сил после перелёта возникнуть не должно: это будет лишь второй поединок в выездной серии, возможности для ротации никуда не делись, а главное — вторая половина встречи в Нур-Султане превратилась в формальность.

Основная сложность, скорее всего, будет заключаться в другом. «Сибирь» накануне провела худший матч в сезоне, а потому сделает всё возможное, чтобы исправиться перед родными болельщиками. Николай Заварухин — крепкий специалист. Трудно поверить, что его команда провалит две игры подряд.

Со «Спартаком» не получилось ровным счётом ничего (0:5). Первый период выдался вполне рабочим, но уже в начале второго отрезка в паре эпизодов красно-белые запирали хозяев в их зоне в равных составах. Какое-то время «снеговики» держались, но ближе к перерыву окончательно посыпались.

Москвичи забросили три гола меньше чем за пять минут, заключительный период после такого оказался формальностью. Новосибирцы до последнего шли вперёд и были близки к тому, чтобы отквитать одну-две шайбы. Однако слова тренера на пресс-конференции о безволии кажутся справедливым.

Очень похоже на то, что лёгкой жизни у СКА в пятницу не будет. Благо что «Сибирь» традиционно здорово играет с питерцами на своём льду: четыре победы в семи последних матчах, а одно из поражений случилось только в овертайме. Так что проверить 1Х за двойку вполне можно.

Мы же выберем другой вариант и возьмём ставку «хозяева откроют счёт» за 2.34. Коэффициент гораздо выше, а шансы на проход кажутся сопоставимыми. После головомойки от «Спартака» хозяева выйдут грызть лёд. Думаем, единоборств и стычек хватит на всех. По той же причине можно подумать о верхе на количество удалений, но на момент написания текста этого варианта в линии не было.

Ставки на матч «Сибирь» — СКА

Хозяева накануне потерпели унизительное поражение со счётом 0:5. Очень похоже на то, что лёгкой жизни у СКА в пятницу не будет. Благо что «Сибирь» традиционно здорово играет с питерцами на своём льду: четыре победы в семи последних матчах, а одно из поражений случилось только в овертайме.

Ставка №1: «Сибирь» откроет счёт за 2.34.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

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