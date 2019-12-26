«Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз: месть Овечкина и Кузнецова будет страшной

28 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 1.78.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (28.12.2019)

Александр Овечкин с партнёрами ушли на рождественскую паузу на чистом первом месте по всей лиге. Ближайший преследователь отстаёт от три очка. У «Вашингтона» всё получается: Джон Карлсон продолжает феерить, Евгений Кузнецов отбыл дисквалификацию и сразу включился в дело, Никлас Бекстрём вернулся в строй после травмы.



В нынешнем сезоне унести ноги от «Кэпиталз» мало кому удаётся. Несмотря на тяжелейший календарь, травмы и высокое количество интенсивных матчей, они лишь дважды проиграли больше одной встречи подряд. Для гладкого первенства НХЛ стабильность означает многое, так что лидерство выглядит абсолютно заслуженным.

В последней игре перед паузой «столичные» на выезде разгромно уступили «Бостону»(3:7), но это вполне нормально. Они проводили третий поединок за четыре дня, а «Брюинз» были невероятно злы после затянувшейся серии поражений. В итоге хозяева попросту смяли соперника в дебюте, а затем включили экономный режим.



У «Кэпс» имелось 3,5 суток на отдых, вот только в ближайшие дни график ничуть не легче. Сперва бэк-ту-бэк, а спустя день домашний матч с крепкими «Айлендерс» под руководством старого знакомого Барри Тротца. Лёгкой жизни не предвидится, но играть спустя рукава и беречь силы они вряд ли станут.



Причина проста: «Коламбус» — самый неудобный соперник для «Вашингтона» в нынешнем сезоне. Две встречи — два разгромных поражения (0:3 и 2:5). А ведь в прошлом чемпионате «мундиры» тоже забрали три игры из четырёх. Подопечные Джона Тортореллы влачили жалкое существование, одна победа над «Кэпс»стала началом победной серии.



На сегодня у них уже пять выигранных поединков. «Блю Джекетс» по-прежнему находятся лишь на 12-м месте в Восточной конференции, но это условность. Отставание от зоны плей-офф минимально — всего два очка. Плотность в таблице удивительная, а потому один отрезок может кардинально изменить ситуацию.



На наш взгляд, желание поквитаться с обидчиком на своём льду станет для «Кэпиталз» делом чести. Разница в уровне индивидуального мастерства не вызывает сомнений, качество состава здесь несравнимо. Хозяева отдохнули и собрались с мыслями, они злы после двух поражений от «Коламбуса» и 3:7 в Бостоне. А значит, выйдут мстить.



Соответственно, гостей ждёт натуральное испытание. Проверим две ставки — П1 с форой (-1,5) за 2.22 и гол Якуба Враны за 3.00. Молодой чех — второй снайпер «Кэпиталз», 15 шайб в 38 встречах. К лидерам «Вашингтона» будет приковано повышенное внимание, а вот остальным игрокам должно быть попроще.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс»

«Коламбус» — самый неудобный соперник для «Вашингтона» в нынешнем сезоне. Две встречи — два разгромных поражения (0:3 и 2:5). На наш взгляд, желание поквитаться с обидчиком на своём льду станет для «Кэпиталз» делом чести. Разница в уровне индивидуального мастерства не вызывает сомнений. Хозяева отдохнули и собрались с мыслями, они злы после двух поражений от «Коламбуса» и 3:7 в Бостоне. А значит, выйдут мстить



Ставка №1: «Вашингтон» победит с форой (-1,5) за 2.22.



Ставка №2: гол Якуба Враны за 3.00.