«Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз: за час лидер КХЛ с ярославцами не справится

28 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани встретится с «Локомотивом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Дмитрия Квартальнова в основное время можно с коэффициентом 1.73.

Анализ матча «Ак Барс» — «Локомотив» (28.12.2019)

«Ак Барс» заигрался в ротацию и потерпел четыре поражения в пяти предыдущих матчах. Больше того — две победы подряд в последний раз удалось одержать ещё в ноябре. И обе они случились только в сериях буллитов — над «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б) и «Сибирью» (2:1 Б).



Понятно, что такие результаты (как и серия из трёх поражений) неприемлемы для лучшего клуба лиги. Казанцы ещё удерживают первое место в сводной таблице, хотя от былого запаса практически ничего не осталось. ЦСКА отстаёт на один балл, СКА — на два. Правда, на Востоке конкуренты далековато.



Три недавние неудачи получились обидными, тренерский штаб вправе сетовать на невезение. С «Сибирью» (0:3) была слабая реализация и великолепные действия вратаря, а с «Салаватом» (3:4 ОТ) и «Нефтехимиком» (1:2 Б) — близкие поражения за пределами основного времени при равной игре.



Естественно, на своём льду после слабого отрезка болельщики ждут только победы. Дмитрий Квартальнов чередой обменов лихо закрутил ситуацию, теперь многое будет зависеть от результата: если его не будет, внушительные изменения в составе и потерю нескольких воспитанников специалисту припомнят моментально.



«Ак Барс» великолепен на своём льду — 16 побед в 19 матчах при разнице шайб 53:29, 32 очка из 38 возможных, первое место в лиге по этому показателю. Команда имела двое суток на восстановление и подготовку, да и от тяжёлых перелётов была избавлена — от Нижнекамска до Казани около 230 км.



В связи с этим логично ожидать от хозяева агрессивного дебюта. Последние неудачи наверняка задели команду, и ей будет что доказывать. Соперник достойный — «Локомотив» набрал отличный ход и позабыл о проблемах первых месяцев регулярного чемпионата. В пяти последних поединках набрано девять очков из десяти.



Могло бы быть больше, да только ярославцы напрочь провалили первый период с «Йокеритом». Дальше игра выравнялась, однако итоговая победа гостей (4:3 ОТ) выглядит справедливо, с этим согласился даже Майк Пелино. Достаточно сказать, что они имели двукратное преимущество по броскам в створ (34-17).



Тем не менее даже в такой день «железнодорожники» умудрились дотянуть до овертайма и забрать важнейшее очко. Так что 1.73 на победу хозяев смотрятся так себе.



Скорее всего, «Ак Барс» будет иметь преимущество в дебюте, а дальше всё зависит от того, выстоят ли гости.

Проверим два варианта. Первый — гол в стартовые 10 минут за 2.17 (или даже гол «Ак Барса» в стартовые 10 минут за 3.10). Второй — классические Х2 за 2.09. «Локомотив» сейчас хорош, плюс мотивированный Ткачёв — лёгкой жизни у фаворита не будет. Ярославцам вполне по силам дотянуть до овертайма.

Ставки на матч «Ак Барс» — «Локомотив»

В пяти последних поединках ярославцы набрали девять очков из десяти. Так что 1.73 на победу хозяев смотрятся так себе. Скорее всего, «Ак Барс» будет иметь преимущество в дебюте, а дальше всё зависит от того, выстоят ли гости. Возьмём Х2 за 2.09, коэффициент кажется завышенным.



Ставка №1: «Локомотив» не проиграет за 2.09.



Ставка №2: гол в первые 10 минут за 2.17.