«Орландо» — «Филадельфия». Прогноз: Гордон поможет Вучевичу справиться с Эмбиидом

Обладатель одного из самых высоких прыжков в НБА проявит себя на щитах.

28 декабря на паркете «Эмвей-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» примет «Филадельфию». Встреча начнётся в 3:00 мск. Эксперты считают фаворитом «Сиксерс». Сделать ставку на Джоэла Эмбиида и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.70. Победа «Мэджик» оценивается аналитиками коэффициентом 2.30.

Прогноз матча «Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс» (28.12.2019)

«Филадельфия» в рождественском матче с «Милуоки» выдала, пожалуй, свою лучшую игру в нынешнем сезоне. Большую часть встречи игроки «Сиксерс» действовали с запредельной самоотдачей в обороне и шикарно атаковали из-за дуги. С балансом 23-10 Эмбиид и компания идут четвёртыми на Востоке.

«Орландо» пытается вскочить на подножку уходящего поезда. С семью участниками плей-офф Восточной конференции всё уже понятно, а за оставшуюся путёвку в первый раунд борются несколько коллективов, среди которых есть и «Мэджик».

В предстоящем поединке хозяева обойдутся без Аль-Фарука Амину и Майкла Картер-Уильямса, «Филадельфии» не поможет Тибулл. Букмекеры с минимальным перевесом отдают предпочтение «Сиксерс». Победа Эмбиида и компании за 1.70 выглядит недурно, но мы продолжим ставить на личную статистику.

У «Филадельфии» на выезде отрицательный баланс, поэтому подумайте дважды, прежде чем заигрывать «Сиксерс», особенно с форой. С коэффициентом 1.87 можно проверить тотал подборов Аарона Гордона больше 6,5. Все основные цифры в этой ситуации говорят в нашу пользу.

В среднем по сезону Гордон берёт 7,2 отскока за встречу, а в трёх последних матчах демонстрирует следующую статистику: 7 подборов с «Денвером» и по 11 с «Портлендом» и «Чикаго». Аарон наконец-то начал пользоваться своим атлетизмом.

В предстоящем поединке умение Гордона высоко прыгать пригодится «Орландо», возможно, даже больше, чем с любым другим соперником. Можно, конечно, рассчитывать на Вучевича в борьбе с Эмбиидом, но это несерьёзно. Аарону придётся активно помогать своему центровому, так как Айзека ждёт сражение с Хорфордом.

В схемах «Филадельфии» Эмбиид нередко остаётся на дуге, освобождая пространство для проходов внутрь Харриса, Симмонса и Хорфорда. Если «Сиксерс» снова не выдадут сумасшедшую реализацию бросков с периметра, то Гордон получит достаточно шансов для пробития верха по подборам.

Ставка на матч «Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс»

С коэффициентом 1.87 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Гордона больше 6,5 подбора. И в среднем по сезону, и в трёх последних матчах Аарон пробивает установленную планку. К тому же, Вучевичу понадобится помощь в борьбе за великанами «Филадельфии».

Ставка: индивидуальный тотал подборов Аарона Гордона больше 6,5 с коэффициентом 1.87.

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