Россия — Канада. Прогноз: не ставьте крест на команде Брагина раньше времени

28 декабря матче второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная России в Остраве сыграет с Канадой. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Дэйла Хантера в основное время можно с коэффициентом 1.74.

Анализ матча Россия U20 — Канада U20 (28.12.2019)

Вряд ли кто-то ожидал, что стартовый матч МЧМ-2020 получится простым. Команды Валерия Брагина традиционно непросто вкатываются в турнир и добирают уже потом, ближе к плей-офф выходя на пик формы. С учётом фактора дебютной игры следует признать, что выглядели наши неплохо.



Прежде всего это касается атаки и большинства. Де-юре россияне ни разу не реализовали лишнего, хотя на самом деле две первые шайбы случились сразу после выхода удалённого хоккеиста на лёд: в первом случае прошло 13 секунд, во втором — всего одна. Шайба ходила хорошо, моменты генерировались исправно — это приятно.

Последнее, чем нужно заниматься после такого поражения, — искать виноватых среди судей. Арбитры отработали заметно выше среднего. Судили педантично и наказывали за практически каждый зацеп, но на старте турниров такое происходит часто: они дают игрокам понять, какую планку грубости следует считать приемлемой.



В первые месяцы нынешнего сезона КХЛ судьи после изменения правил тоже выписывали много малых штрафов, а потом все привыкли и удалений стало поменьше. На самом деле арбитры судили последовательно: никаких вопросов ни по одному из удалений с обеих сторон быть не должно. Россия проиграла не из-за этого.



Во-первых, конечно, в нужный момент не подтащил Ярослав Аскаров, получивший четыре шайбы с 17 бросков. Как минимум в двух случаях он вполне мог выручить, хотя вопросов к обороне должно быть не меньше. Лукаш Достал спасал своих партнёров гораздо чаще, но это вполне нормально: 17-летний голкипер СКА почувствовал атмосферу крупного турнира и в следующий раз (а он рано или поздно предоставится) будет действовать увереннее.



Второй момент — сумбур и эмоции. Чехи забросили половину своих голов в большинстве (а победную шайбу и вовсе в формате «5-на-3»). Как мы уже говорили, судьи тут ни при чём. Наши хоккеисты реагировали на провокации и давали волю эмоциями, в результате чего постоянно напарывались на малые штрафы.



Кроме того, неприятно удивило первое звено, которые практически не напоминало о себе в равных составах. Чехи смогли выключить ребят, от которых многого ждали. С канадцами им нужно исправляться, иначе россияне рискуют остаться с нулём очков после двух туров группового этапа. Поверить в такой расклад нетрудно.



«Кленовые листья» начали МЧМ-2020 с инфарктной победы над США со счётом 6:4. Они тоже получили в дебюте 0:2, тоже быстро отыгрались. К 52-й минуте вели с разницей в две шайбы, затем позволили соседу вернуться в игру, но вновь вышли вперёд и установили окончательный результат броском в пустые ворота.



Алекси Лафренье полностью оправдывает выданные авансы, с американцами он набрал четыре очка: победный гол и ассистентский хет-трик. Сборная Канады вполне логично идёт у букмекеров фаворитом, однако коэффициент 1.74 вызывает сомнения. Североамериканцы, без вопросов, в порядке, но сбрасывать со счетов россиян после одного поражения опасно.



У Канады хороший состав, а вот вратарская бригада выглядит не лучшим образом. Этот фактор рискует оказаться ключевым. Накануне сборная России создала огромное количество моментов, но реализовывала их ниже среднего. Сомневаться в мастерстве россиян трудно, так что на дистанции процент попаданий должен выправиться.



Вторые встречи на МЧМ команды Валерия Брагина в основном проводят увереннее. Потому мы бы выбирали между 1Х за 2.10 и П1 с нулевой форой за 2.75. Также проверим ничью в первом периоде за «тройку». Соперники близки по уровню, а россияне ещё и окажутся невероятно злы после обидного поражения в первом туре. На льду будет жарко.

Ставки на матч Россия U20 — Канада U20

Сборная Канады вполне логично идёт у букмекеров фаворитом, однако коэффициент 1.74 вызывает сомнения. Североамериканцы в порядке, но сбрасывать со счетов россиян после одного поражения опасно. Накануне сборная России создала огромное количество моментов, но реализовывала их ниже среднего. На дистанции этот процент должен выправиться.



Ставка №1: ничья в первом периоде за 3.00.



Ставка №2: Россия не проиграет за 2.10.