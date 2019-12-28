«Арсенал» — «Челси». Прогноз: Лэмпард и Артета удивят букмекеров

29 декабря на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в центральном матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Челси». Лондонское дерби начнётся в 17:00 мск. Эксперты считают синих фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Фрэнка Лэмпарда в букмекерских конторах можно за 2.40. Победа коллектива Микеля Артеты оценивается аналитиками коэффициентом 2.92.

Прогноз матча «Арсенал» — «Челси» (29.12.2019)

«Челси» в 19-м туре дома бездарно уступил «Саутгемптону» и позволил конкурентам приблизиться к себе. У синих 32 очка и четвёртая позиция в Премьер-лиге, но соперники уже почувствовали запах крови. Команду Фрэнка Лэмпарда ожидают непростые времена, а тут на носу ещё и лондонское дерби.



«Арсенал» набрал первое очко с Артетой на тренерской скамейке. «Канониры» на выезде сыграли вничью с «Борнмутом» благодаря голу Обамеянга. Испанский специалист уже начал постепенно перестраивать игру команды, но работы у Микеля ещё непочатый край.



В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом «Челси» несмотря на то, что матч пройдёт на «Эмирейтс – Эшбертон Гроув». Чистая победа синих доступна за 2.40, а на успех «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 2.92. Мы не станем лезть в классический исход, так как слишком много факторов не поддаются прогнозу.



У «Челси» пять поражений в семи последних матчах в Премьер-лиге, «Арсенал» только привыкает к требованиям нового тренера. С точки зрения итогового результата возможен любой расклад. Так как специалисты ожидают верховой матч, то логичнее проверить тотал меньше 3 с коэффициентом 1.99. Планка общей результативности явно завышена.



Лишь в одном из девяти последних матчей с участием «Челси» было забито четыре гола. У команды Фрэнка Лэмпарда наметились проблемы с атакой, поэтому синие и в обороне стараются действовать надёжнее. Получается, правда, далеко не всегда: 0:1 с «Борнмутом», 2:0 с «Тоттенхэмом» и 0:2 с «Саутгемптоном», начиная с 14 декабря.



В поединке с «Эвертоном» Микель Артета сидел на трибуне, но его тактическая установка уже ощущалась. «Канониры» выдали нулевую ничью с «ирисками», а затем обменялись голами с «Борнмутом». Очевидно, что испанец в первую очередь нацелен на сбалансированный футбол и строгую дисциплину.



Обе команды сейчас в том состоянии, когда гораздо важнее сыграть надёжнее сзади, а уже потом думать о созидании. Тренерам необходимо доказывать свою профпригодность, поэтому велика вероятность осторожного футбола. Главное – даже при трёх забитых мячах в матче мы получим возврат, нас не устроят четыре гола или больше. Результат способен шокировать букмекеров.

Артету ожидает первый топ-соперник. Испанский специалист сейчас не в том положении, чтобы пытаться доминировать в матче с грандом. «Челси» после провального отрезка захочет вновь встать на победную поступь, а для этого нужно избежать ошибок на своей половине поля. В составе обоих коллективов хватает мастеров, способных решить эпизод, но основным девизом в поединке должна стать фраза: надёжность и дисциплина.

Ставка на матч «Арсенал» — «Челси»

Оба соперника по лондонскому дерби сейчас не в лучшей форме. «Челси» проиграл в пяти из семи последних матчах в Премьер-лиге, «Арсенал» пытается строить новый футбол с Артетой. С коэффициентом 1.99 мы сделаем ставку на тотал меньше 3. Риск и авантюризм не нужны ни «канонирам», ни «синим».



Ставка: тотал меньше 3 с коэффициентом 1.99.

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