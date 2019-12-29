«Трактор» — «Авангард». Прогноз: проблем с голами в Челябинске не возникнет

30 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске встретится с «Авангардом». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время можно с коэффициентом 1.70.

Анализ матча «Трактор» — «Авангард» (30.12.2019)

“Трактор” впервые в сезоне выдал серию из трёх побед, но затем всё же споткнулся. Челябинцы на своём льду уступили “Спартаку” с разгромным счётом (2:5), хотя выглядели более чем достойно. Они ни в чём не уступали набравшему сумасшедший ход сопернику, а местами даже смотрелись получше.



Проблема осталась всё той же — слабая реализация и нелепые ошибки в обороне. После 35 минут “мишки” вели 2:1, а затем пропустили две шайбы за 68 секунд. Играть по счёту подопечные Олега Знарка умеют. Так в итоге и получилось: хозяева пытались что-то придумать, нагружали Никиту Беспалова, но забить не сумели. А сами пропустили ещё дважды.

Турнирные перспективы “Трактора” не изменились: последнее место в таблице Восточной конференции, 10 очков отставания от зоны плей-офф. Какие-то шансы обозначить борьбу за кубковую восьмёрку ещё остаются, но слишком уж многое было потеряно в предыдущие месяцы. Прежде всего хоккеисты сейчас бьются за своё лицо и имя.



У “Авангарда” положение гораздо приятнее. Омичи не показывают чего-то особенного и уже пять недель чередуют победы с поражениями. Впрочем, этого хватает для того, чтобы сохранять вторую строчку на Востоке. “Автомобилист” с “Барысом” находятся рядышком, но пока отстают.



25 декабря “Трактор” и “Авангард” встречались в Балашихе. “Ястребы” уступили со счётом 1:3, а сама игра была равной. Подопечные Владимира Юрзинова сейчас приободрились и дают бой кому угодно, а у действующего финалиста Кубка Гагарина проблемы со стабильностью.



Словом, брать П2 за 1.70 в основное время довольно опасно. Коэффициент скромный, а говорить о какой-то существенной разнице хоккея в последнюю неделю не приходится. Ну и фактор своего льда нельзя сбрасывать со счетов: три предыдущих поединка в Челябинске остались за хозяевами. Пожалуй, 1Х за 2.18 смотрится даже перспективнее.



“Мишки” постараются красиво закрыть год перед родными трибунами. Также проверим “гол в каждом периоде” за 2.28. Последний матч в году, впереди мини-каникулы, да и “Трактору” с последним местом в конференции нет никакого смысла охранять кукурузу.



Вратари у обеих команд не особенно стабильные, да и ошибки в защите случаются, так что 4-5 шайб мы наверняка увидим. Вариант попроще — тотал больше 4 гола за вполне симпатичный коэффициент 1.84.

Ставки на матч «Трактор» — «Авангард»

Говорить о какой-то существенной разнице хоккея в последнюю неделю не приходится, “Авангард” уже больше месяца чередует победы и поражения. Ну и фактор своего льда нельзя сбрасывать со счетов: три предыдущих поединка в Челябинске остались за хозяевами. Проверим 1Х за 2.18.



Ставка №1: «Трактор» не проиграет за 2.18.



Ставка №2: гол в каждом периоде за 2.28…