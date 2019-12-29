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ЦСКА — «Локомотив», 30 декабря 2019, прогноз на матч КХЛ

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз
Алексей Серяков
ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Сорокин остановит Ландера и Ткачёва
ЦСКА закроет 2019 год ещё одной победой.
Ставки / Прогнозы 0

30 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве встретится с «Локомотивом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время можно с коэффициентом 1.55.

Анализ матча ЦСКА — «Локомотив» (30.12.2019)

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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ЦСКА забыл о ноябрьском кризисе и набрал сумасшедший ход. Семь побед в восьми последних матчах, в том числе над московским “Динамо” (2:1), СКА (1:0) и “Металлургом” (3:2). Удачная серия позволила выйти на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Единственное поражение нанесло всё то же московское “Динамо” (0:3). Но красно-синие тогда проводили спаренные игры и не имели возможности отдохнуть после тяжёлой победы над “Металлургом”. Справедливости ради, встреча получилась равной, однако за счёт реализации и меньшего числа ошибок бело-голубые взяли два очка.

После этого “армейцы” одержали трудовую победу над “Витязем”. Аутсайдер долгое время держался, но пропустил в большинстве перед окончанием второго периода. Разумеется, москвичи своего не упустили: в заключительной двадцатиминутке они забросили ещё две шайбы (3:0).

Последний матч в 2019 году также пройдёт на своём льду. ЦСКА уже неделю играет исключительно в родных стенах, то есть никаких перелётов у команды не было. Подопечные Игоря Никитина имели сутки на восстановление, а потому логично ожидать, что они будут готовы на хорошем уровне.

“Локомотив” приободрился в последние месяцы, а вот концовку календарного года пока смазывает. Сперва в абсолютно равной игре уступил в Ярославле “Йокериту” (3:4 ОТ), а затем не сумел ничего поделать с “Ак Барсом” (0:3). Казанцы уже к 29-й минуте повели с разницей в три шайбы и включили экономный режим.

“Железнодорожники” владели территорией, много бросали по воротам Тимура Билялова и создали вполне достаточно, чтобы отквитать хотя бы одну-две шайбы. Но так и не забили. Понятно, что с ЦСКА легче не будет. «Скамейка» у гостей короче, да и перелёт из Татарстана вряд ли добавил сил.

“Локомотив” в последние годы традиционно пил немало крови у “армейцев”, но всё это касалось команды Дмитрия Квартальнова. В нынешней регулярке ЦСКА довольно уверенно разбил соперника, отгрузив ему пять шайб (5:2). Тогда ярославцами рулил ещё Крэйг Мактавиш.

При Майке Пелино оборона “Локо” выглядит похуже, чем при Квартальнове, так что свои 2-3 шайбы хозяева наверняка забьют. В защите ЦСКА сейчас хорош, а потому этого должно хватить. Мы бы выбирали между ИТМ 1,5 шайбы “Локомотива” за 1.70, а также ставкой 1Х + тотал больше 3,5 шайбы за 1.76.

Ставки на матч ЦСКА — «Локомотив»

ЦСКА подтянул оборону и вернулся к своим привычным показателям: редко кому удаётся забросить больше одной-двух шайб. “Локомотив” сейчас вполне неплох и лёгкой жизни фавориту точно не даст, но с реализацией в последнее время у ярославцев беда. А большого количества моментов красно-синие создать не позволят.

Ставка №1: ИТМ 1,5 шайбы “Локомотива” за 1.70.

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