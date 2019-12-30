«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Тротц передаст привет Овечкину и Кузнецову

31 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 2.00.

Анализ матча«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (31.12.2019)

“Вашингтон” в последнее время немного замедлил ход и выдал несколько слабых матчей. Впрочем, имевшийся запас это позволял. Даже после трёх поражений в шести последних поединках подопечные Тодда Рирдена удерживают чистое первое место в сводной таблице НХЛ, опережая “Бостон” и “Сент-Луис”.



Впрочем, пара тревожных звонков во второй половине декабря всё же раздалась. В то же время поводов для паники нет, подобные отрезки неизбежны на длинной дистанции гладкого первенства. Ну например. Поражение от “Бостона” (3:7) не вызывает вопросов: “столичные” проводили третью встречу за четыре дня и попросту наелись, из-за чего напрочь завалили дебют. Мотивированные “Брюинз” закрыли неудачную серию перед своими зрителями.



С “Коламбусом” (0:3) ситуация печальная, но тоже более чем объяснимая: это традиционно неудобный соперник, с которым “Кэпиталз” мучаются практически всегда. Тягучий и вязкий хоккей Джона Тортореллы крайне неприятен, если тебе не удаётся быстро открыть счёт. 28 декабря Овечкин и партнёры наконец-то дожали “мундиров” (2:1 ОТ).



С той игрой тесно связано третье поражение за последние 2,5 недели, от “Каролины” (4:6). Накануне “Кэпс” отбегали тяжёлые 60+ минут в Коламбусе, а спустя 21 час уже выходили на лёд в Роли. Завершать бэк-ту-бэк в гостях всегда сложно. Так и получилось: поединок оказался близким, но Брэйден Холтби выручал меньше Мразека.



Словом, расклад абсолютно нормальный: три поражения за 19 дней, два из них — от команд уровня топ-5 конференции, а третье — от традиционно неудобного оппонента. Впереди ещё один примечательный матч — с “Айлендерс”, которых возглавляет старый знакомый, Барри Тротц. Именно он привёл “Вашингтон” к Кубку Стэнли в 2018 году.



Конец декабря выдаётся для “островитян” откровенно тяжёлым: они получили 3:8 от “Нэшвилла” в родных стенах, потом впервые за сезон проиграли три матча подряд. В итоге команда упустила возможность вплотную подобраться к “Вашингтону” и “Бостону”, зато ей самой на хвост сели сразу несколько конкурентов.



Тем не менее очная встреча — это отдельная история с огромной мотивацией для всех сторон. Тротц вновь постарается передать привет бывшему клубу. В первый раз за этот сезон не получилось: в начале октября его подопечные на своём льду уступили “столичным” со счётом 1:2. Игра выдалась абсолютно равной, но Илья Самсонов был очень хорош.



Теперь на стороне “Вашингтона” родные стены и полтора лишних дня на отдых. “Нью-Йорк” в ночь с воскресенья на понедельник по мск проводил выездной матч с крепкой “Миннесотой” (3:1), после которого получил около полутора суток на перелёт, отдых и подготовку. С настроем и тактикой проблем точно не будет, а вот хватит ли энергии на все три периода — большой вопрос.

В остальном “двойка” на хозяев кажется завышенным коэффициентом. Проверим Х2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.75, пять предыдущих очных встреч получались низовыми. Соответственно, вероятность голевого парада невысока. Вариант попроще — Х2 за крепкие 1.85.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

“Айлендерс” завершили неудачную серию и накануне одолели “Миннесоту”. “Вашингтон” в последнее время выглядит нестабильно, а Барри Тротц традиционно хочет напомнить о себе бывшему клубу. Пожалуй, “двойка” на победу хозяев в таких условиях кажется завышенным коэффициентом. Им будет непросто.



Ставка: «Айлендерс» не проиграет + ТМ 6,5 шайбы за 2.75.