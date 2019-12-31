«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: «канониры» продолжат падение на дно АПЛ

1 января на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают шансы соперников на успех практически равными. Сделать ставку на команду Микеля Артеты в букмекерских конторах можно за 2.63. Победа «красных дьяволов» оценивается аналитиками коэффициентом 2.68.

Прогноз матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» (1.01.2020)

В 20-м туре АПЛ «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» добились абсолютно противоположных результатов. «Красные дьяволы» на выезде переиграли «Бёрнли» со счётом 2:0 и одержали четвёртую победу за шесть последних матчей в Премьер-лиге. У команды Уле-Гуннара Сульшера 31 очко и обоснованные претензии на попадание в топ-4.



«Канониры» здорово смотрелись в первом тайме поединка с «Челси». Микель Артета постепенно налаживает баланс, но на второй тайм «Арсенал» не хватило. Лено допустил грубейшую ошибку, после чего Давид Луис и компания поплыли. Чёрная полоса для одного из главных неудачников нынешнего сезона продолжается. Дно уже совсем близко: до зоны вылета шесть очков.

Букмекеры выставляют практически равные коэффициенты на обе команды, что выглядит несколько удивительно. У «Арсенала» есть только один козырь – свой стадион. Все остальные доводы говорят в пользу «Манчестер Юнайтед». Фора «0» на «красных дьяволов» за 1.98 напоминает новогодний подарок от букмекеров.



В случае ничьей мы получим возврат средств, а победа гостей гарантирует нам прибыль. Ставка несёт в себе минимальный риск, так как поверить в успех «Арсенала» в матче с серьёзным соперником невероятно трудно. По очкам, набранным на своём поле, «канониры» занимают 15-ю строчку в Премьер-лиге с отрицательной разницей мячей.



У «Манчестер Юнайтед» лишь одно поражение в девяти последних официальных матчах, а с грандами команда Сульшера демонстрирует великолепные результаты. Да, нынешний «Арсенал» не поставить на одну ступень с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити», но по уровню исполнительского мастерства коллектив Микеля Артеты в полном порядке.



В первом круге на «Олд Траффорд» соперники сыграли вничью 1:1, но «Манчестер Юнайтед» с тех пор стал немного лучше, чего не скажешь об «Арсенале». За 15 последних матчей во всех турнирах у «канониров» лишь одна победа. Артета не волшебник, чтобы по взмаху волшебной палочки исключить ошибки своих игроков.



У «Арсенала» огромные проблемы в обороне, хватает травмированных, надёжностью в защите и не пахнет. Даже Лено начал ошибаться, хотя до этого частенько страховал партнёров на последнем рубеже. «Манчестер Юнайтед» сейчас в хорошей форме, приподнятом настроении и имел больше времени для восстановления. Первая победа Артеты в качестве главного тренера откладывается на неопределённый срок.

Ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» сменил тренера, но проблемы никуда не ушли. У «канониров» лишь одна победа за 15 последних матчей. С коэффициентом 1.98 мы сделаем ставку на фору «0» на «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» набрали приличный ход и продолжают борьбу за топ-4.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой «0» с коэффициентом 1.98.

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