Россия — Германия. Прогноз: Брагин быстро решит вопрос о выходе в плей-офф МЧМ

31 декабря матче четвёртого тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная России в Остраве сыграет с Германией. Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу подопечных Валерия Брагина в основное время можно с коэффициентом 1.13.

Анализ матча Россия U20 — Германия U20 (31.12.2019)

Третий матч сборной России на молодёжном чемпионате мира — 2020 получился ровно таким, каким и ожидался. Это была игра двух достойных и практически равных по классу соперников, в которой всё, как и должно быть, решили мелочи и детали. В первую очередь действия вратарей и спецбригады.



Показалось, что россияне выглядели даже поинтереснее, но вот в чём парадокс: при этом осталось твёрдое убеждение, что итоговое поражение более чем справедливо. Сами хоккеисты и тренерский штаб говорили вполне логичные вещи о нехватке эмоций и свежести после разгрома Канады.

Действительно, выбросить из головы 6:0 над принципиальнейшим противником крайне сложно даже состоявшимся исполнителям. А тут речь идёт о совсем молодых игроках. И всё же дело здесь не только в этом. С голкиперами всё понятно: Амир Мифтахов провёл вполне нормальные 60 минут.



“Бабочек” не пускал, по возможности выручал, но не более того. Один гол получил в ближний после поперечного перевода (не успел переместиться), второй — после рикошета, третий — после броска из-под защитника, когда шайба всё же заползла в ворота между щитков. Говорить о каких-то полноценных ошибках тут трудно.



Ярослав Аскаров отыграл свой отрезок хорошо. Проблема лишь в том, что Спенсер Найт действовал великолепно и подтаскивал гораздо чаще. Ведь создали подопечные Валерия Брагина никак не меньше и имели достаточное количество моментов для того, чтобы отличиться первыми. По такой игре это крайне важно.



Ну и второй момент — «звёздно-полосатые» действовали гораздо конкретнее. Ярче всего это проявилось при реализации лишнего: у сборной России хороший вход в зону, шайба постоянно двигается, проходят переводы и быстрые передачи. Но давления на пятаке ощутимо не хватает, да и с последним пасом проблемы.



0 из 14 реализаций попыток большинства на турнире — это, конечно, совпадение. Россияне не лучшим образом действуют в формате “5 на 4”, но всё же не до такой степени. Тем не менее на фоне американцев нехватка агрессии и желания взять на себя была очевидной. Выделялся разве что Егор Замула с несколькими классными подключениями.



Теперь это всё не важно. Нужно кровь из носу побеждать сборную Германии, тогда путёвка в плей-офф никуда не денется. Аутсайдер группы В оставил очень приятное впечатление: вдоволь попил крови у США (3:6, причём стартовые 40 минут получили равными), а потом вообще хлопнул расслабившихся чехов (4:3).



И всё же разница в классе не вызывает сомнений. Всё в руках сборной России: она имела полноценный день отдыха, тогда как немцы накануне были вынуждены играть с Канадой. У Германии отличное большинство и несколько индивидуально сильных нападающих, так что свои 1-2 шайбы номинальные гости наверняка забьют.



Лезть в большие форы совсем не хочется, потому остановимся на других вариантах. Возьмём ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 3.04. Немцы играют сами и дают играть другим, прижиматься к своим воротам они станут только в том случае, если поведут в счёте. Сборной России совсем некуда отступать, а потому с мотивацией проблем не будет. Ждём яркого и весёлого хоккея.



Второй вариант — победа сборной России после 10 минут за 2.18. Логика примерно та же. Подопечные Валерия Брагина будут злы после обидного поражения от США, а Германии вполне может потребоваться определённое время, чтобы вкатиться в игру после поединка с канадцами. Все предпосылки для быстрого гола хозяев имеются.

Ставки на матч Россия U20 — Германия U20

Немцы играют сами и дают играть другим, прижиматься к своим воротам они станут только в том случае, если поведут в счёте. Сборной России совсем некуда отступать, а потому с мотивацией проблем не будет. Ждём яркого и весёлого хоккея, вполне можно проверить ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде с коэффициентом выше “тройки”.



Ставка №1: победа сборной России в первые 10 минут за 2.18.



Ставка №2: тотал больше 1,5 гола в каждом периоде за 3.04.