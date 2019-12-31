«Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз: Варди и Шелви не дадут зрителям скучать

1 января в матче 21-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» в Ньюкасл-апон-Тайне встретится с «Лестер Сити». Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Брендана Роджерса можно с коэффициентом 1.62.

Анализ матча «Ньюкасл» — «Лестер Сити» (01.01.2020)

«Лестер» завалил вторую половину декабря, выдав отрезок из двух поражений и ничьей в трёх матчах. Для начала не получилось одолеть на своём поле скромнейший «Норвич Сити» (1:1), испытывающий огромные проблемы в обороне. «Лисы» владели территорией, имели много стандартов и создали больше остроты, но с реализацией совсем не заладилось.



Затем случились поражения от двух лучших клубов Англии — «Манчестер Сити» (1:3) и «Ливерпуля» (0:4). В самом факте отсутствия очков нет ничего обидного или печального, больше всего расстроило именно то, насколько весомым преимуществом владели команды Хосепа Гвардиола и Юргена Клоппа.



В обоих случаях у ворот Каспера Шмейхеля моменты возникали с пугающей частотой. Если бы не мастерство голкипера и ужасная реализация, подопечные Брендана Роджерса пропустили бы за 180 минут не семь мячей, а все 10-12. Справедливости ради, «горожане» выдали свой лучший матч в сезоне, да и красные показывают такой футбол нечасто.



Всё это доказывает довольно простую вещь: «Лестер» вновь стал отличным раздражителем, которого гранды воспринимают как полноценного конкурента. К счастью для «лис», неудачный отрезок не помешал сохранить второе место в турнирной таблице, так как «Ман Сити» оступился в матче с «Вулверхэмптоном».



Варди с партнёрами в 20-м туре одержали непростую победу над «Вест Хэмом» (2:1), сделав сразу два больших дела: отправили в отставку Мануэля Пеллегрини и обошли действующего чемпиона Англии. Побороться за титул с «Ливерпулем» получится только в случае возникновения каких-то совсем уж невероятных форс-мажоров (13 очков отставания + матч в запасе у лидера), но пободаться с «Сити» вполне реально.



«Ньюкасл» тем временем решает куда более приземлённые задачи. В последнее время результаты так себе (три поражения в четырёх поединках), но в целом положение крепкое: 25 очков в 20 турах, 11-е место в турнирной таблице. Прямо между «Эвертоном» и «Арсеналом». До зоны вылета семь баллов.



В первом круге «Лестер» стёр «сорок» в порошок (5:0), однако переоценивать тот результат не стоит. Во-первых, «лисы» играли на своём поле, где традиционно сильны. Во-вторых, с 43-й минуты они имели численное преимущество. К тому моменту они вели со счётом 1:0, так что четыре гола «сороки» пропустили в меньшинстве.

«Ньюкасл» продолжает играть в примитивный вертикальный футбол и владеть мячом около 30-35% времени, но это даёт результат. Проверим Х2 + тотал больше 2,5 мяча за 2.34. «Лестер» традиционно довольно много забивает, а в последние недели ещё и никак не может сыграть на «ноль». «Сороки» в декабре также чаще обычного катают верх, так что вариант смотрится любопытно.

Ставки на матч «Ньюкасл» — «Лестер»

«Ньюкасл» продолжает играть в примитивный вертикальный футбол и владеть мячом около 30-35% времени, но это даёт результат. Проверим Х2 + тотал больше 2,5 мяча за 2.34. «Лестер» традиционно довольно много забивает, а в последние недели ещё и никак не может сыграть на «ноль».



Ставка №1: «Лестер» не проиграет + тотал больше 2,5 мяча за 2.34.