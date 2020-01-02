«Металлург» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Доус накажут букмекеров за недооценку

3 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске встретится с «Автомобилистом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Ильи Воробьёва в основное время можно с коэффициентом 2.00.

Анализ матча «Металлург» — «Автомобилист» (03.01.2020)

«Металлург» красиво закрыл 2019 год и ушёл на мини-каникулы в зоне плей-офф. В шести предыдущих матчах удалось добыть четыре победы, а оба поражения случились от грандов и оказались более чем близкими. Со СКА в Санкт-Петербурге было 1:2, с ЦСКА в Москве — 2:3.



Во всех остальных случаях магнитогорцы брали по два очка. Дважды пострадало еле дышащее рижское «Динамо» (5:1 на Урале и 2:0 в Латвии), по одному разу досталось крепкому «Нефтехимику» (4:3 Б) и набравшему отличный ход московскому «Динамо» (5:4 Б).



Справедливости ради, качество хоккея практически во всех случаях было довольно средним. Те же рижане на своём льду вполне могли зацепить очки, если бы не спасения Василия Кошечкина. Но это уже детали, которые скоро забудутся. А факт заключается в том, что ММг вернулся в топ-8 Востока.



Правда, положение крайне шаткое. По потерянным очкам «лисы» уступают «Адмиралу», да и «Нефтехимик» с «Амуром» ещё могут вклиниться в выяснение отношений, поскольку находятся поблизости. Расслабляться и терять ритм нельзя, а ведь впереди встреча с «Автомобилистом».



Подопечные Андрея Мартемьянова пережили жуткий кризис в октябре, зато потом взялись за дело и довольно быстро выправили положение. Отставание от идущего третьим на Востоке «Барыса» составляет всего три очка, и это при игре в запасе. «Авангард» тоже недалеко ушёл — шесть баллов разницы и две бонусных встречи.



Всё было бы ещё лучше, да только завершить 2019 год на мажорной ноте не вышло: сперва позволили «Амуру» оформить камбэк и победить по буллитам (3:4 Б), а следом уступили прямому конкуренту — «Барысу» (2:4). Впрочем, то было турне по Дальнему Востоку и Казахстану, в рамках которого пришлось четырежды сыграть на выезде за семь суток.



Понятно, что при такой нагрузке сил в какой-то момент могло не хватить. Но у екатеринбуржцев было пять дней на восстановление и перезарядку батареек, так что ждём от них достойного сопротивления. С «Металлургом» сейчас не бывает просто никому, но и говорить о каком-то устойчивом классе «лис» пока не приходится.

Раз так, сыграем от аутсайдера. Х2 идёт за вполне симпатичные 1.77. Также можно поднять коэффициент, взяв Х2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.13. Второй вариант — гости откроют счёт за 2.18. На наш взгляд, шансы соперников как минимум равны, так что давать тут больше «двойки» сомнительно.

Ставки на матч «Металлург» — «Автомобилист»

У хозяев четыре победы в шести последних матчах, хотя качество хоккея оставляет желать лучшего. На наш взгляд, шансы соперников равны, а потому тут логично играть против букмекеров. Даже классические Х2 идут за вполне сносные 1.77. Если докупить тотал меньше 6,5 шайбы, коэффициент превысит «двойку».



Ставка №1: «Автомобилист» не проиграет + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.13.



Ставка №2: «Автомобилист» откроет счёт за 2.18.