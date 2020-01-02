«Индиана» — «Денвер». Прогноз: Йокич не станет церемониться с Тёрнером

3 января на паркете «Банкерс Лайф Филдхаус» в матче регулярного чемпионата НБА «Индиана» примет «Денвер». Встреча начнётся в 3:00 мск. Эксперты не видят явного фаворита поединка. Сделать ставку на «Пэйсерс» с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.86. Победа Николы Йокича и компании оценивается аналитиками коэффициентом 2.05.

Прогноз матча «Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс» (3.01.2020)

«Денвер» и «Индиана» имеют одну любопытную общую черту – обе команды практически полностью игнорируются в СМИ, несмотря на великолепные результаты. «Наггетс» с балансом 23-10 идут на второй строчке в Западной конференции, опережая, например, «Клипперс» и «Рокетс».



У «Пэйсерс» симпатичные 22-12, пятая позиция на Востоке, а также трепетные ожидания насчёт относительно скорого возвращения Оладипо. Помимо Виктора у хозяев возможны и другие проблемы с составом. Под сомнением участие в матче Брогдона и Самнера. У «Денвера» под вопросом Харрис.



До точных новостей о статусе Брогдона разумнее не делать ставки на одну из команд. С коэффициентом 1.93 можно проверить индивидуальный тотал Николы Йокича больше 19,5 очка. Опекать лидера «Наггетс» будет один из лучших оборонительных центровых лиги, но серба это не должно останавливать.



Старт сезона вышел для Николы скомканным из-за дополнительной нагрузки, полученной в сентябре на чемпионате мира по баскетболу. В октябре серб в среднем набирал 15 очков за матч, а в ноябре 15,8. В декабре Йокич стал чувствовать себя гораздо лучше и выдавал уже по 20,8 балла за встречу.



В прошлом сезоне серб набрал 19 и 26 очков в матчах с «Индианой». Сейчас Никола в великолепной форме. Йокич пробил «двадцатку» в 10 из 14 последних поединках и выдавал личный низ только в исключительных случаях: противостояния с Эмбиидом и Дэвисом, а также низкая активность во встречах с «Кингз» и «Мэджик».



«Индиану» сложно обыграть благодаря классическим комбинациям. «Пэйсерс» кусаются в защите и упираются до последнего. Для победы над столь неуступчивым оппонентом необходимо показывать весь свой талант и набор навыков, а Йокич является самым креативным баскетболистом «Денвера».

Майлз Тёрнер постарается помешать сербскому гиганту, но умение Николы показать фол всегда готово прийти на выручку в нужный момент. Из-за проблем с физическими кондициями в октябре-ноябре букмекеры недооценивают Йокича. Совсем скоро это изменится, а пока мы проверим верх.

Ставка на матч «Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс»

С коэффициентом 1.93 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Йокича больше 19,5 очка. В 10 из 14 последних матчей Никола пробивал установленную планку. Серб набрал великолепную форму и снова демонстрирует высочайший уровень. «Двадцатка» для такого мастера не должна стать недосягаемой целью.



Ставка: индивидуальный тотал Николы Йокича больше 19,5 очка с коэффициентом 1.93.

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