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«Йокерит» — СКА, 3 января, прогноз на матч КХЛ

«Йокерит» — СКА, 3 января, прогноз на матч КХЛ
Алексей Серяков
«Йокерит» — СКА. Прогноз: Лехтеря и Ткачёв добудут победу в Хельсинки
СКА выиграл у «шутов» пять предыдущих очных встреч.
Ставки / Прогнозы 0

3 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в Хельсинки встретится со СКА. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время можно с коэффициентом 2.40.

Анализ матча «Йокерит» — СКА (03.01.2020)

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Не начался
СКА
Санкт-Петербург

СКА в ноябре и декабре набрал сумасшедший ход, выдал потрясающую победную серию и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Но не смог на ней удержаться: сперва уступил ЦСКА в Санкт-Петербурге (0:1), а затем смазал прощание с 2019 годом.

В последнем матче декабря «армейцы» уступили скромной «Северстали» (2:3 ОТ), которая отстаёт от зоны плей-офф на 10 очков. Отчасти им, конечно, не повезло: в третьем периоде преимущество гостей было весомым, но хозяев часто выручал Владислав Подъяпольский.

В остальном ничего нового мы не узнали. Подопечные Алексея Кудашова великолепно перебарывают противников и вырывают равные игры, однако говорить о каком-то запасе и уверенности не приходится. Практически все победы одержаны с разницей в одну, реже — в две шайбы.

За 2,5 месяца исключений накопилось ровно три: 5:2 с «Северсталью», 4:1 с «Куньлунем» и 6:2 с «Барысом». Потому неудивительно, что в одном отдельно взятом случае удачные действия голкипера соперника обернулись поражением. СКА не отличается разнообразием атакующих действий и частенько выглядит предсказуемо.

«Йокерит» сейчас в полнейшем порядке. В 10 предыдущих поединках одержано восемь побед при двух поражениях за пределами основного времени. Разумеется, такие результаты позволили укрепить турнирное положение: четвёртое место на Западе, причём по потерянным очкам финны лишь на два пункта отстают от СКА.

Тем не менее здесь мы будем играть от гостей. Прежде всего дело в очных встречах. В последнее время петербуржцы вне зависимости от обстоятельств обыграют «шутов» хоть на своём, хоть на чужом льду. Пять побед подряд в регулярном чемпионате, четыре из них — в основное время.

Понятно, что клуб из Финляндии хорош, а потому «армейцам» придётся попотеть. Но в целом коэффициент 1.84 на итоговую победу гостей выглядит симпатично. Разница в исполнительском мастерстве заметна, да и стабильности в обороне у петербуржцев побольше.

Ставки на матч «Йокерит» — СКА

В последнее время петербуржцы обыграют «шутов» хоть на своём, хоть на чужом льду. Пять побед подряд в регулярном чемпионате, четыре из них — в основное время. Понятно, что клуб из Финляндии хорош, а потому «армейцам» придётся попотеть. Но в целом коэффициент 1.84 на итоговую победу гостей выглядит симпатично.

Ставка: итоговая победа СКА за 1.84.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

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ХК СКА КХЛ ХК Йокерит •••
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