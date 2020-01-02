«Йокерит» — СКА. Прогноз: Лехтеря и Ткачёв добудут победу в Хельсинки

3 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в Хельсинки встретится со СКА. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время можно с коэффициентом 2.40.

Анализ матча «Йокерит» — СКА (03.01.2020)

СКА в ноябре и декабре набрал сумасшедший ход, выдал потрясающую победную серию и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Но не смог на ней удержаться: сперва уступил ЦСКА в Санкт-Петербурге (0:1), а затем смазал прощание с 2019 годом.



В последнем матче декабря «армейцы» уступили скромной «Северстали» (2:3 ОТ), которая отстаёт от зоны плей-офф на 10 очков. Отчасти им, конечно, не повезло: в третьем периоде преимущество гостей было весомым, но хозяев часто выручал Владислав Подъяпольский.



В остальном ничего нового мы не узнали. Подопечные Алексея Кудашова великолепно перебарывают противников и вырывают равные игры, однако говорить о каком-то запасе и уверенности не приходится. Практически все победы одержаны с разницей в одну, реже — в две шайбы.



За 2,5 месяца исключений накопилось ровно три: 5:2 с «Северсталью», 4:1 с «Куньлунем» и 6:2 с «Барысом». Потому неудивительно, что в одном отдельно взятом случае удачные действия голкипера соперника обернулись поражением. СКА не отличается разнообразием атакующих действий и частенько выглядит предсказуемо.



«Йокерит» сейчас в полнейшем порядке. В 10 предыдущих поединках одержано восемь побед при двух поражениях за пределами основного времени. Разумеется, такие результаты позволили укрепить турнирное положение: четвёртое место на Западе, причём по потерянным очкам финны лишь на два пункта отстают от СКА.



Тем не менее здесь мы будем играть от гостей. Прежде всего дело в очных встречах. В последнее время петербуржцы вне зависимости от обстоятельств обыграют «шутов» хоть на своём, хоть на чужом льду. Пять побед подряд в регулярном чемпионате, четыре из них — в основное время.

Понятно, что клуб из Финляндии хорош, а потому «армейцам» придётся попотеть. Но в целом коэффициент 1.84 на итоговую победу гостей выглядит симпатично. Разница в исполнительском мастерстве заметна, да и стабильности в обороне у петербуржцев побольше.

Ставки на матч «Йокерит» — СКА

В последнее время петербуржцы обыграют «шутов» хоть на своём, хоть на чужом льду. Пять побед подряд в регулярном чемпионате, четыре из них — в основное время. Понятно, что клуб из Финляндии хорош, а потому «армейцам» придётся попотеть. Но в целом коэффициент 1.84 на итоговую победу гостей выглядит симпатично.



Ставка: итоговая победа СКА за 1.84.