«Хетафе» — «Реал». Прогноз: Зидан и Бензема получат три очка от любимого клиента

4 января на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в матче 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» примет мадридский «Реал». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты считают «сливочных» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Зинедина Зидана в букмекерских конторах можно за 1.89. Победа «городских» оценивается аналитиками коэффициентом 4.24.

Прогноз матча «Хетафе» — «Реал Мадрид» (4.01.2020)

После двухнедельной зимней спячки просыпается испанская Примера. В одном из самых любопытных матчей тура сойдутся претендент на чемпионство с командой, мечтающей попасть в топ-4.



«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, солидно смотрелся на «Камп Ноу» и набрал одно очко в гостевом матче с «Барселоной», но отстаёт от каталонцев на пару баллов. В Примере у «сливочных» три подряд ничейных результата. Серия без побед для столь мощного клуба затянулась.



«Хетафе» пробился в плей-офф Лиги Европы, а во внутреннем первенстве парни Пепе Бордаласа идут на шестой позиции и на два очка отстают от мадридского «Атлетико». Дотянуться до топ-4 с учётом выступления в еврокубках будет невероятно трудно, но «городских» это не смущает. Команда привыкла к любым испытаниям.



В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. Победа «Реала» доступна в конторах за коэффициент 1.89, что нас полностью устраивает. «Хетафе» — одна из самых неудобных команд в Европе. Парни Пепе Бордаласа используют любые грязные приёмы для достижения цели и лидируют в Примере по количеству жёлтых карточек.



Вот только с «Реалом» «городские» абсолютно не умеют играть. За 11 последних матчей с «Хетафе» у «сливочных» десять побед и одна ничья при разнице мячей 37:8. Разумеется, сейчас в составах обеих команд выступает множество новых футболистов, но общая тенденция очевидна. Что могут противопоставить хозяева?



Борьбу на каждом участке поля, провокации, самоотдачу и чёткое выполнение тренерской установки. Всего этого может быть достаточно только при одном условии: если сам «Реал» сыграет значительно ниже своих возможностей. На наш взгляд, двухнедельная пауза должна пойти «сливочным» на пользу.



Зидан получил дополнительное время, чтобы лучше встроить в свой футбол новичков, а сами футболисты отдохнули после напряжённой и насыщенной первой части сезона. Согласитесь, «Реал» входит в список сильнейших клубов мира. Три подряд ничьи во внутреннем первенстве – это явный перебор для гранда.

Впереди у «сливочных» полуфинал суперкубка с «Валенсией», но экономить силы с «Хетафе» никто не будет. Во второй части сезона любая потеря очков рискует обернуться вылетом из золотой гонки, поэтому «Реал» должен выдать свой максимум. Для коэффициента 1.89 ставка на гостей выглядит оправданной.

Ставка на матч «Хетафе» — «Реал Мадрид»

За 11 последних матчей с «Хетафе» у «Реала» 10 побед и одна ничья. С коэффициентом 1.89 мы поставим на «сливочных». У команды Зинедина Зидана три подряд мирных исхода во внутреннем первенстве. Бензема и компании пора прервать затянувшуюся серию, и постоянный клиент мадридцев подходит для этого лучше других.



Ставка: победа «Реала» с коэффициентом 1.89.

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