«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: манкунианцы обложат штрафную Руя Патрисиу

4 января в матче 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» в Вулверхэмптоне встретится с «Манчестер Юнайтед». Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Нуну Эшпириту Санту можно с коэффициентом 2.30.

Анализ матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» (04.01.2020)

Жеребьёвки в английских кубках — это отдельная история. Пока «Манчестер Сити» будет героически обыгрывать «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» придётся сойтись с одним из самых неудобных соперников, да ещё и на чужом поле. Речь о «Вулверхэмптоне», к которому у манкунианцев в последнее время накопился солидный счёт.

Собственно, в минувшем розыгрыше Кубка Англии именно «волки» выбили подопечных Уле-Гуннара Сульшера (2:1). И тоже сделали это на своём поле. Правда, тогда речь шла о четвертьфинале турнира, а теперь команды столкнулись в самом начале (клубы АПЛ стартуют с третьего раунда).

То поражение не стало для «дьяволов» особой проблемой, поскольку за неделю до него они сенсационно выбили «ПСЖ» из плей-офф Лиги чемпионов. Понятно, что в преддверии четвертьфинала с «Барселоной» внутренний кубок отошёл на второй план. Состав «МЮ» был близок к оптимальному, однако хозяева победили по делу.

В турнирной таблице чемпионата Англии соперники находятся рядышком, пытаясь догнать находящийся на четвёртой строчке «Челси». «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и располагается на пятой позиции в пяти пунктах позади лондонцев, у «Вулверхэмптона» 30 баллов и седьмая строчка.

Обе команды завалили предыдущий тур. Манкунианцы по всем статьям уступили «Арсеналу» (0:2), а «волки» не смогли дожать в гостях скромный «Уотфорд» (1:2). Аутсайдер АПЛ больше 20 минут играл в меньшинстве, но всё равно сумел отстоять победный счёт. Моменты и стандарты у гостей имелись, а вот с реализацией в тот день не заладилось.

«МЮ» никак не может разобраться с «Вулверхэмптоном» с того момента, как этот клуб вернулся в АПЛ. С тех пор прошло уже четыре встречи, а результаты неутешительные — дважды 1:2 и дважды 1:1. Предыдущий поединок состоялся в середине августа, тогда команды обменялись голами и показали закрытый футбол.

Гости больше владели мячом и в целом оказались ближе к победе, но Поль Погба не реализовал пенальти. Есть подозрение, что примерно такой же футбол нас ждёт и в этот раз: хозяева отдадут территорию, поскольку у подопечных Уле-Гуннара Сульшера огромные проблемы с позиционным нападением. Стерильное владение, дальние удары и стандарты с одной стороны, ловкие контратаки — с другой.

Проверим две ставки. Во-первых, победу «Манчестер Юнайтед» по угловым за 2.55. Коэффициент кажется завышенным, на наш взгляд он должен находиться в районе 2.20. Второй вариант — «обе забьют — нет» за 2.08. Встреча кубковая, риск ошибки повышается, а с созиданием у обеих команд в последнее время так себе. Потому обилия голов мы не ждём.

Ставки на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» никак не может разобраться с «Вулверхэмптоном» с того момента, как этот клуб вернулся в АПЛ. С тех пор прошло уже четыре встречи, а результаты неутешительные — дважды 1:2 и дважды 1:1. Скорее всего, хозяева отдадут территорию, поскольку у подопечных Уле-Гуннара Сульшера огромные проблемы с позиционным нападением. Возьмём победу гостей по угловым.

Ставка №1: победа «Манчестер Юнайтед» по угловым за 2.55.

Ставка №2: обе забьют — нет за 2.08.