«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз: дебют Минамино на «Энфилде» получится сложным

5 января в матче 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» в Ливерпуле встретится с «Эвертоном». Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Юргена Клоппа можно с коэффициентом 2.13.

Анализ матча «Ливерпуль» — «Эвертон» (05.01.2020)

Теперь уже и не вспомнить, когда в последний раз на победу «Ливерпуля» в домашнем матче в последний раз давали больше «двойки». Сейчас букмекеры оценивают шансы красных коэффициентом 2.13. Дело тут не в силе соперника и не в статусе дерби, хотя «Эвертон» в последнее время прибавил.

Основная причина — мотивация. Подопечные Юргена Клоппа всё ближе к долгожданному чемпионскому титулу, а в Лиге чемпионов в ⅛ финала им предстоит сойтись с «Атлетико». На старте сезона мадридцы барахлили, но Диего Симеоне своё дело знает. Вполне возможно, что через пять недель его команда станет заметно сильнее.

На таком фоне местные кубки справедливо отходят на второй план. Если получится пройти дальше — замечательно, если нет — спустя два дня об этом никто не вспомнит. Кроме натерпевшихся болельщиков «Эвертона», разумеется, которым традиционно не хватает хоть каких-то поводов для радости.

Собственно, Кубок английской лиги «Ливерпуль» уже покинул. Там он играл даже не вторым, а по сути молодёжным составом, поскольку основа улетела в Катар на клубный чемпионат мира, который успешно выиграла. А молодёжка проиграла в гостях «Астон Вилле» со счётом 0:5, хотя непосредственно по качеству футбола такого счёта никак не заслуживала.

На этот раз состав будет ближе к оптимальному, но даже по самым оптимистичным прикидкам его можно будет назвать максимум полуторным. Ожидается дебют Такуми Минамино, который попадёт в заявку и вполне может выйти на поле. А вот как минимум часть лидеров получат отдых или начнут на скамейке.

У Юргена Клоппа и так хватает травм, особенно в средней линии. В связи с этим центр поля, скорее всего, будет весьма экспериментальным. Раз так, шансы «Эвертона» как минимум на один забитый мяч существенно возрастают. Нехватка сыгранности рискует привести к обрезам и позиционным ошибкам.

Откровенно сливать кубок на «Энфилде» красные не станут, благо качество ближайшего резерва у них в полном порядке. Потому проверять проход гостей мы не рискнём. А вот гол «Эвертона» в первом тайме за 2.04 или даже «Эвертон» откроет счёт за 2.26 смотрится вполне неплохо. Скорее всего, в дебюте на фоне изменений состава процент брака у хозяев будет повыше.

Соответственно, возможности для контратак у «ирисок» возникнут, а бегут они вполне неплохо. Кроме того, Кубок Англии для них остаётся основным способом попасть в еврокубки: из Кубки лиги команда уже вылетела, а забраться в топ-6 АПЛ будет непросто из-за солидной конкуренции. Самый принципиальный соперник — это отличный раздражитель, так что синие будут выпрыгивать из штанов.

Ставки на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»

У красных много потерь в средней линии, да и ротация в кубковом матче наверняка состоится. Раз так, у гостей наверняка появятся возможности для контратак. Скорее всего, в дебюте на фоне изменений состава процент брака у хозяев будет повыше, что даст «ирискам» несколько хороших возможностей отличиться.

Ставка: гол «Эвертона» в первом тайме за 2.08.