«Салават Юлаев» — ЦСКА. Прогноз: Умарк и Метсола дадут бой чемпиону в Уфе

Накануне ЦСКА выиграл в Сочи со счётом 7:1, но в Уфе будет тяжелее.

6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе встретится с московским ЦСКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу красно-синих в основное время предлагается с коэффициентом 1.80.

Анализ матча «Салават Юлаев» — ЦСКА (06.01.2020)

«Салават Юлаев» проведёт первую игру в КХЛ за две недели. Предыдущий матч состоялся ещё 23 декабря в Швейцарии, когда в инфарктном стиле удалось дожать «Ак Барс». Зрители в Давосе увидели шесть шайб в основное время и овертайм, вот только закончился он необычайно быстро, за 10 секунд (4:3 ОТ).

Затем уфимцы выступили на Кубке Шпенглера. Получилось, прямо скажем, так себе: ноль набранных очков и последнее место в группе. Но тут нужно учитывать, что играли они фактически вторым составом: тренерский штаб предоставил отдых почти всей основе, за исключением нескольких человек.

Это вполне понятно: график в ноябре и декабре у «Салавата» был абсолютно сумасшедший, что в какой-то момент начало сказываться на результатах. Команда потерпела огромное количество поражений в равных поединках с разницей в одну шайбу, когда для набора очков не хватало самой малости.

И вот что получается. На дворе пятое января, а подопечные Николая Цулыгина находятся на самой границе зоны плей-офф: восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, идущий девятым «Адмирал» отстаёт на два очка (при игре в запасе), плюс поблизости находятся «Нефтехимик» (минус три балла) и «Амур» (минус шесть).

Иными словами, права на ошибку у «СЮ» не осталось. Ещё один неудачный отрезок отбросит их за пределы кубковой восьмёрки. Набирать очки нужно здесь и сейчас, вот только уровень ближайших соперников впечатляет. ЦСКА, «Локомотив» и московское «Динамо».

Единственный однозначный плюс — все эти матчи состоятся в Уфе. В остальном, ясное дело, будет сложно. Действующий обладатель Кубка Гагарина, например, только-только вернулся из Сочи, где разбил местный клуб со счётом 7:1 и забросил четыре шайбы в большинстве.

Тем не менее основа «Салавата Юлаева» восстановила силы и перезарядила батарейки, отступать хоккеистам уже некуда, а болельщики поддержат в трудный момент. ЦСКА, без вопросов, выше классом, но едва ли «армейцам» будет легко в Уфе. Ждём плотный и близкий матч, который дойдёт до концовки.

Проверим две ставки — ЦСКА не забьёт в первом периоде за 2.02, а также гол ЦСКА в большинстве за 3.00. «Салават» не лучшим образом действует в меньшинстве, а красно-синие в Сочи показали, что отлично умеют реализовывать лишнего. Коэффициент кажется завышенным.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА

Основа «Салавата Юлаева» пропустила Кубок Шпенглера и восстановила силы, отступать хоккеистам уже некуда, а болельщики поддержат в трудный момент. ЦСКА, без вопросов, выше классом, но едва ли «армейцам» будет легко в Уфе. Ждём плотный и близкий матч, который дойдёт до концовки.

Ставка №1: ЦСКА не забьёт в первом периоде за 2.02.

Ставка №2: гол ЦСКА в большинстве за 3.00.