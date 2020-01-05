«Лейкерс» — «Детройт». Прогноз: Леброн и Дэвис покажут уровень Драммонда

Букмекеры не отошли от праздников: Андре набирает 14,5 очка против команд Запада, а на него дают 20.

6 января на паркете «Стэйплс-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» примут «Пистонс». Встреча начнётся в 6:00 мск. Эксперты считают «Лос-Анджелес» явным фаворитом встречи. Сделать ставку на команду Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.08. Победа «Пистонс» оценивается аналитиками коэффициентом 10.00.

Прогноз матча «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс» (6.01.2020)

«Лейкерс» собрались после четырёх подряд поражений и выдали победный отрезок такой же длины. Калифорнийцы идут на первой строчке Западной конференции и обладают солидным преимуществом над конкурентами. Фрэнк Вогель проделывает великолепную работу, а руководство раздумывает над вариантами усиления состава.

У «Дейтрота» дела обстоят куда хуже. Наличие трёх игроков с громкими именами должно быть гарантией попадания в плей-офф на Востоке, вот только у «Пистонс» особенная ситуация. Гриффин пропустил ровно половину матчей, Драммонд— король мусорной статистики, а Роуз ограничен в возможностях из-за тяжелейших травм прошлых лет.

Аналитики ожидают разгром «Детройта». Формально, у «Лейкерс» под вопросом две главные звезды: Дэвис и Карузо. Но на Энтони букмекеры дают линию в личной статистике, а наличие или отсутствие Алекса на паркете на нашей ставке никак не скажется. Мы заиграем индивидуальный тотал Андре Драммонда меньше 20 очков с коэффициентом 1.90.

К 5 января аналитики букмекерских контор уже могли бы прийти в себя и взглянуть хотя бы на среднюю результативность центрового «Детройта». У Андре по сезону 17,5 очка, что существенно ниже установленной планки. Может Драммонд часто пробивает личный тотал, но всё портят несколько неудачных матчей?

И здесь мимо. Андре набрал не менее 20 очков лишь в 13 матчах нынешнего регулярного чемпионата из 34. В трёх последних поединках Драммонд выдал следующую результативность: 15 баллов с «Ютой», 10 с «Клипперс» и 14 с «Голден Стэйт». «Детройту» приходится играть выездной «бэк-ту-бэк», а основной центровой команды в прошлом матче отбегал около 29 минут.

Против соперников с Запада Андре выдаёт в среднем 14,5 балла за матч. Но это лишь цветочки, теперь о главном. Драммонд бесполезен вдали от краски, а «Лейкерс» в своей конференции обладают лучшим защитным рейтингом и меньше других пропускают из трёхсекундной зоны.

Дэвис, Макги, Ховард и даже Леброн должны спокойно разбираться с Драммондом и показывать его истинный уровень. Разумеется, ставка может и не зайти, но столь многообещающий вариант мы обязаны проверить. В пользу верха Андре нет никаких логичных предпосылок.

Ставка на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс»

Букмекеры выставляют индивидуальный тотал Драммонда на отметке 20 очков. С коэффициентом 1.90 мы проверим низ. Андре в среднем по сезону выдает лишь 17,5 балла за результативность, а против команд с Запада действует ещё хуже. У «Лейкерс» лучшая защита в своей конференции, которая строится за счёт минимизации чужих атак из трёхсекундной зоны.

Ставка: индивидуальный тотал Андре Драммонда меньше 20 очков с коэффициентом 1.90.

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