«Авангард» — «Барыс». Прогноз: Шумаков и Диц обеспечат вратарей работой

6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе встретится с «Барысом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время предлагается с коэффициентом 1.74.

Анализ матча «Авангард» — «Барыс» (06.01.2020)

Встреча с богатым подтекстом. Во-первых, речь о битве второй и третьей команд Восточной конференции, что само по себе звучит солидно. «Авангард» отстаёт только от «Ак Барса», а «Барыс» находится в пяти очках позади омичей и имеет при этом игру в запасе.

Во-вторых, именно «ястребы» в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина выбили клуб из Казахстана. Дело было во втором раунде. Сперва соперники обменялись победами в Нур-Султане, а затем подопечные Боба Хартли выиграли три матча подряд и закрыли серию.

Первая встреча команд в нынешнем сезоне получилась яркой. «Авангард» накануне разгромил на своём льду «Ак Барс» (3:0) и проводил вторую игру подряд. Начало получилось убойным — 2:0 к 11-й минуте. А затем нехватка сил постепенно сказалась.

Свежие гости отквитали одну шайбу, а в концовке хозяева немного недотерпели и схватили два удаления за одну смену, оставшись втроём. За 127 секунд до сирены Корбан Найт реализовал большинство, подкараулив отскок на пятаке. А спустя ещё полторы минуты «барсы» забили снова. Времени спастись у омичей уже не осталось.

С тех пор прошло чуть меньше месяца. «Ястребы» расправили крылья: пять побед в шести последних матчах при воспрявшем Сергее Шумакове. У 69-го номера восемь очков (3+5) в трёх предыдущих поединках. Он решает в большинстве, много берёт на себя в равных составах и делает это пугающе эффективно.

«Барыс», напротив, в шести последних играх добыл лишь две победы, а в первом матче после паузы умудрился уступить и не забить едва живому рижскому «Динамо» (0:1). На фоне таких результатов положение в таблице стало менее прочным: «Авангард» оторвался, а «Автомобилист» подобрался вплотную.

Словом, ожидается натуральная битва с очень плотным и интенсивным хоккеем. Не будем мудрить и возьмём тотал больше 4 шайбы за 1.78. Команды добирались до этой планки в шести предыдущих очных встречах, а в четырёх случаях преодолевали её. «Барыс» наверняка постарается исправиться за провал в Риге.

Ставки на матч «Авангард» — «Барыс»

Коэффициенты на тотал немного удивляют, даже ТБ 4 шайбы идёт за вполне симпатичные 1.78. В шести предыдущих очных встречах забивалось как минимум четыре гола, а в четырёх случаях их было пять и больше. Пожалуй, вариант довольно надёжный.

Ставка: тотал больше 4 шайбы за 1.78.