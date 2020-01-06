«Торонто» — «Эдмонтон». Прогноз: Мэттьюс не оставит шансов Макдэвиду и Драйзайтлю

7 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» в Торонто встретится с «Эдмонтон Ойлерз». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу «листьев» в основное время можно с коэффициентом 1.79.

Анализ матча «Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз» (07.01.2020)

Увольнение Майка Бэбкока принесло свои плоды. «Торонто» резко улучшил результаты, несмотря на кадровые проблемы и не самый приятный календарь. Они набрали сумасшедший ход, одержав девять побед в десяти последних матчах. Пожалуй, на сегодняшний день это самая горячая команда лиги.

Единственное поражение нанёс «Нью-Йорк Рейнджерс», да и то в овертайме (4:5 ОТ). Даже ту игру нельзя считать неудачной: там «Мэйпл Лифс» уступали к 47-й минуте со счётом 2:4, однако сумели спастись и зацепить одно очко. Могло бы быть лучше, да только Александр Георгиев совершил 44 сэйва.

Во всех остальных случаях канадцы брали верх. В том числе над «Каролиной», «Эдмонтоном», «Виннипегом» и «Айлендерс». За 13 предыдущих поединков они остались с пустыми руками лишь однажды: 13 декабря в гостях уступили «Калгари» со счётом 2:4. Для НХЛ с её плотным календарём и интенсивным хоккеем это большое достижение.

Неудивительно, что подобный спурт позволил существенно улучшить турнирное положение. На данный момент «листья» уверенно входят в зону плей-офф, располагаясь на пятой строчке в Восточной конференции. Большинство конкурентов имеют по 1-2 поединка в запасе, но всё равно ситуация кажется довольно комфортной.

«Эдмонтон», напротив, пережил полноценный спад. Достаточно сказать, что Макдэвид с партнёрами не одерживали хотя бы двух побед подряд аж с 25 ноября. С тех пор они потерпели 12 поражений в 18 матчах, на определённых отрезках испытывая чудовищные проблемы с результативностью.

Как итог, «нефтяники» уже опустились в зону уайлд-кард. Им необходимо вернуться на победный путь как можно скорее, поскольку конкуренция на Западе серьёзная: «Виннипег», «Калгари», «Миннесота» и «Нэшвилл» находятся совсем рядом, да и «Чикаго» с наступлением зимы приободрился.

Проблема в том, что в Торонто они не побеждали аж с декабря 2010 года, то есть уже более девяти лет. С тех пор соперники встречались семь раз, во всех случаях выиграли «Мэйпл Лифс», причём лишь дважды дело дошло до дополнительного времени. Эта статистика только увеличивает желание сыграть от фаворита.

«Листья» сейчас чертовски хороши, а «Эдмонтон» нестабилен. Подопечные Шелдона Кифа забрасывали не менее трёх шайб в 12 из 13 предыдущих игр, а 11 случаях делали это как минимум четырежды. С учётом своего льда и проблем «Ойлерз» в обороне, ИТБ 4 шайбы «Торонто» за 2.44 смотрится любопытно.

Также проверим гол Остона Мэттьюса за 2.20. Американец забросил 28 шайб в 43 матчах и наверняка постарается проявить себя в очной битве с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем — двумя лучшими бомбардирами НХЛ на сегодняшний момент.

Ставки на матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз»

«Листья» сейчас чертовски хороши, а «Эдмонтон» нестабилен. Подопечные Шелдона Кифа забрасывали не менее трёх шайб в 12 из 13 предыдущих игр, а 11 случаях делали это как минимум четырежды. С учётом своего льда и проблем «Ойлерз» в обороне, ИТБ 4 шайбы «Торонто» за 2.44 смотрится любопытно.

Ставка №1: ИТБ 4 шайбы «Торонто» за 2.44.

Ставка №2: гол Остона Мэттьюса за 2.20