«Ак Барс» — «Металлург». Прогноз: Кошечкин и Билялов устроят бенефис в Казани

7 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани встретится с «Металлургом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Дмитрия Квартальнова в основное время предлагается с коэффициентом 1.82.

Анализ матча «Ак Барс» — «Металлург» (07.01.2020)

«Металлург» одержал четыре победы подряд. Все до единой — на тоненького, строго в одну-две шайбы и при довольно посредственном хоккее. Но это уже детали. Команде сейчас не до красоты и элегантных комбинаций. Нужно просто стабильно набирать очки. Пока получается.

Сперва «лисы» с трудом пересилили «Динамо» в Риге (2:0). Латыши смотрелись как минимум не хуже, вот только Василий Кошечкин потащил всё. Спустя двое суток — инфарктный поединок с московским «Динамо» (5:4 Б). Хозяева спаслись за семь секунд до финальной сирены и не упустили своего в буллитной серии.

Уже после новогодней мини-паузы пострадал «Автомобилист» (3:2). Уральцы тоже выглядели не хуже, но напрочь провалили второй период, пропустили две шайбы меньшинстве и не сумели сравнять счёт в концовке, хотя моменты имели. Кошечкин вновь оказался хорош.

Наконец, в воскресенье досталось «Сибири» (3:1). И снова подопечные Ильи Воробьёва испытывали большие проблемы в равных составах, снова действовали со скрипом. И снова победили. «Снеговики» действовали достойно, но пропустили три шайбы в меньшинстве. Понятно, что при таком показателе зацепиться за очки не вышло.

Впереди «Ак Барс». Единоличный лидер Восточной конференции заигрался в ротацию и сбавил темп, потеряв первую строчку в КХЛ. По-настоящему убедительная победа после перерыва на Кубок Первого канала у казанцев была всего одна. 28 декабря они разгромили в родных стенах «Локомотив» (3:0).

Но битва со своим бывшим клубом наверняка оказалась для Дмитрия Квартальнова особенно принципиальной. А вот все остальные матчи команда провела неровно. 5 января она едва-едва дожала плетущийся на дне Востока «Трактор» (4:3 ОТ), уступая после двух периодов со счётом 0:3.

С первого взгляда всё очень красиво. Яркий камбэк, характер. На деле во многом помогла глупость челябинцев. В концовке второго периода «5+20» за некрасивый удар клюшкой получил Александр Авцин, одну шайбу «барсы» отквитали в большинстве. А дальше случились две ошибки Станислава Галимова и один гол после серии рикошетов.

Словом, обе команды сейчас не отличаются стабильностью и показывают не лучший хоккей. Раз так, игра наверняка получится рваной. Возьмём тотал меньше 4,5 шайбы за 1.83. Альтернативный вариант — «гол в каждом периоде — нет» за 1.76. ММг в последнее время редко ошибается у своих ворот, а с созиданием у казанцев сейчас проблемы. Больше 3-4 голов мы вряд ли увидим.

Ставки на матч «Ак Барс» — «Металлург»

Обе команды сейчас не отличаются стабильностью и показывают не лучший хоккей. Раз так, игра наверняка получится рваной. «Лисы» мало создают в равных составах, зато хорошо вяжут соперников в средней зоне и редко ошибаются. Если обойдётся без быстрого гола, результативность наверняка окажется невысокой.

Ставка: тотал меньше 4,5 шайбы за 1.83.