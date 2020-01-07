«Валенсия» — «Реал». Прогноз: без Азара и Бензема у Зидана возникнут проблемы

8 января на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии в полуфинальном матче Суперкубка Испании «Валенсия» сойдётся с мадридским «Реалом». Встреча начнётся в 22:00 мск. Эксперты считают «сливочных» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Зинедина Зидана в букмекерских конторах можно за 1.81. Победа «летучих мышей» оценивается аналитиками коэффициентом 4.36.

Прогноз матча «Валенсия» — «Реал Мадрид» (8.01.2020)

Суперкубок Испании впервые в истории пройдёт в Саудовской Аравии. Формат турнира также уникален: четыре претендента на трофей, полуфиналы и решающая битва. Матч за третье место не предусмотрен, а в случае ничейного результата в основное время командам придётся отбегать ещё полчаса перед возможной серией пенальти.



«Валенсия», несмотря на огромное количество проблем, достаточно успешно провела первую часть сезона. «Летучие мыши» страдали из-за множества травм, но сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а в Примере Черышев и компания отстают лишь на четыре очка от топ-4.



«Реал», разумеется, также вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а в Примере продолжает борьбу с «Барселоной» за золото. Вполне вероятно, что в финале Суперкубка Испании мы увидим очередное «эль класико», но «Валенсия» и «Атлетико» с таким раскладом сил не согласны.



Букмекеры отдают предпочтение «сливочным». Чистая победа «Реала» идёт за 1.81, что выглядит достаточно справедливо. У «сливочных» более мастеровитый состав и огромный победный опыт в решающих сражениях, но соперник команды Зинедина Зидана имеет свои козыри и сильные стороны, которые нужно учитывать.



У «Валенсии» лишь одно поражение за 12 последних матчей. «Летучие мыши» уступили на выезде «Бетису», пропустив на 93-й минуте. У коллектива Альберта Селадеса частенько возникают проблемы в концовках поединков, зато полный порядок со стартовыми отрезками. С коэффициентом 2.24 мы сделаем ставку «Реал» не забьёт в первом тайме.



После возвращения в строй травмированных оборона «Валенсии» стала действовать куда надёжнее. В четырёх последних матчах у «летучих мышей» следующие результаты: 1:0 с «Аяксом», 1:1 с «Реалом», 1:1 с «Вальядолидом» и 1:0 с «Эйбаром». Оба пропущенных гола пришлись на заключительную четверть часа.



«Сливочным» придётся обойтись без Азара, Асенсио, Бензема и Бэйла. «Реалу» сложно даются голы с «Валенсией» после ухода Роналду. Про недавние 1:1 мы уже упомянули, а в прошлом сезоне команды обменялись победами: Рамос с партнёрами выиграли 2:0 на «Сантьяго Бернабеу», а «летучие мыши» взяли реванш на «Месталье» 2:1.



В трёх последних поединках с «Реалом» Черышев и компания лишь раз пропустили в первом тайме — автогол на свой счёт записал Даниэль Васс. Если и до предстоящего поединка соперники действовали без излишнего авантюризма, то и сейчас мы ожидаем увидеть сбалансированный футбол и тактические шахматы.

Статус кубкового матча обычно заставляет соперников не торопиться с развитием событий. Спешить некуда, в основное время выигрывать необязательно, а тут ещё и незнакомый стадион в чужой стране. «Валенсия» сыграет вторым номером, что означает максимальную сосредоточенность на своей половине поля. До перерыва у «Реала» не должно возникнуть много опасных моментов.

Ставка на матч «Валенсия» — «Реал Мадрид»

С коэффициентом 2.24 мы отважимся сделать ставку: «Реал» не забьёт в первом тайме. За четыре последних матча, включая встречу со «сливочными», у «Валенсии» ни одного пропущенного гола до перерыва. В полуфинале Суперкубка на незнакомом стадионе «летучие мыши» постараются провести стартовый отрезок максимально надёжно.



Ставка: «Реал» не забьёт в первом тайме с коэффициентом 2.24.

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