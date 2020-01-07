«Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз: Варди и Мэддисон сделают шаг навстречу финалу

8 января в первом матче полуфинала Кубка английской лиги «Лестер Сити» в Лестере встретится с «Астон Виллой». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Брендана Роджерса можно с коэффициентом 1.36.

Анализ матча «Лестер» — «Астон Вилла» (08.01.2020)

“Лестер” продолжает свой чудесный сезон. Положение в английской Премьер-лиге устаканилось: неудачная серия из трёх матчей без побед осталась позади, вслед за ней удалось выиграть два раза подряд на чужом поле. У не самых слабых, между прочим, оппонентов.



Сперва досталось “Вест Хэму” (2:1). “Лисы” не реализовали пенальти в дебюте, но не опустили рук и продолжили гнуть свою линию. Они играли с заметным преимуществом и в итоге вполне закономерно взяли три трудовых очка, вдобавок отправив в отставку Мануэля Пеллегрини. Любопытно, что победный мяч забил Демарай Грей — тот самый футболист, что не забил с 11 метров.



Спустя три дня настал черёд “Ньюкасла”, который на своём поле способен испортить жизнь кому угодно. Но на этот раз у “сорок” ничего не вышло. Гости быстро сняли все вопросы, забив два гола к 39-й минуте. В оставшееся время они фактически не подпускали хозяев к мячу и спокойно довели дело до победы (3:0).



В результате подопечные Брендана Роджерса вернулись на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. “Ливерпуль” ушагал вперёд на 13 очков и имеет матч в запасе, а вот все остальные находятся позади. Очевидно, что команда на данный момент превосходит даже самые смелые ожидания.



В Кубке английской лиги дела тоже обстоят замечательно. “Лестер” бодро дошагал до полуфинала, высадив по пути “Ньюкасл” (1:1, 4:2 по пенальти), “Лутон Таун” (4:0), “Бёртон Альбион” (3:1) и “Эвертон” (2:2, 4:2 по пенальти). Как видно, в трёх случаях из четырёх команда пробивала верх и не смогла отыграть на ноль.



От этого и будем отталкиваться. “Астон Вилла” играла верх во всех четырёх матчах Кубка лиги (6:1, 3:1, 2:1, 5:0). Не пропустила только от молодёжки “Ливерпуля” (основной состав тогда был в Катаре на клубном чемпионате мира), да и то с горем пополам. Создали красные предостаточно, а вот реализация подкачала.



Единственная очная встреча сезона проходила в Бирмингеме и закончилась разгромной победой “Лестера” (4:1). Полуфиналы Кубка лиги по регламенту состоят из двух встреч, а потому для гостей крайне важно забить на чужом поле. Отыграть на ноль им вряд ли удастся, поскольку оборона у “львов” откровенно хлипкая.



Соответственно мы бы выбирали между “Лестер” не проиграет + тотал больше 2,5 мяча за 1.79 и “Лестер” не проиграет + обе забьют за 2.11. Какая-то ротация у фаворита наверняка будет, но, скорее всего, сдержанная. Во-первых, речь всё же идёт о полуфинале турнира. Во-вторых, матч будет домашним.

На наш взгляд, “лисы” постараются добиться преимущества в первой игре, чтобы в ответной спокойно провести широкую ротацию, позволив лидерам отдохнуть. В связи с этим стоит рассмотреть победу хозяев с форой по вкусу. П1 с форой (-1,5), например, идёт за симпатичные 2.03.

Ставки на матч «Лестер» — «Астон Вилла»

“Лестер” выбил “Ньюкасл” (1:1, 4:2 по пенальти), “Лутон Таун” (4:0), “Бёртон Альбион” (3:1) и “Эвертон” (2:2, 4:2 по пенальти). Как видно, в трёх случаях из четырёх команда пробивала верх и не смогла отыграть на ноль. “Астон Вилла” играла верх во всех четырёх матчах Кубка лиги (6:1, 3:1, 2:1, 5:0). Единственная очная встреча сезона проходила в Бирмингеме и закончилась разгромной победой “Лестера” (4:1). Верх напрашивается.



Ставка: “Лестер” не проиграет” и «обе забьют» за 2.11.