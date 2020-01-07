«Динамо М» — ЦСКА. Прогноз: Шипачёву и Яшкину не хватит свежести

8 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время предлагается с коэффициентом 1.81.

Анализ матча «Динамо М» — ЦСКА (08.01.2020)

За новогодние мини-каникулы приходится расплачиваться. Сразу несколько команд проведут 7 и 8 января спаренные игры безо всякого времени на отдых. Подобная плотность календаря даст их соперникам преимущество, но деваться тут абсолютно некуда. Надо играть.



Одной из таких команд станет московское “Динамо”. Накануне оно билось с крепким “Амуром” (4:2), а теперь сразится с действующим обладателем Кубка Гагарина. Понятно, что заканчивать бэк-ту-бэк (пусть даже домашний) матчем против ЦСКА — удовольствие сильно ниже среднего.



Самое забавное, что две недели назад команды находились в той же ситуации с точностью до наоборот. Тогда бело-голубые получили 2,5 дня отдыха, а красно-синие проводили вторую встречу за сутки. Сперва они одержали тяжёлую победу над “Металлургом” (3:2), а затем вышли на дерби.



Ничего хорошего из этого не вышло. Хоккей вновь получился примерно равным, но если в двух предыдущих случаях ЦСКА при тех же исходных данных дожимал “Динамо”, то теперь “армейцам” не хватило завершения и концентрации. Подопечные Владимира Крикунова оформили разгром (3:0).



Тогда они не сделали ничего лишнего: гол в большинстве после нарушения численного состава, гол после выигранного вбрасывания и моментального броска, гол в пустые ворота. Хорошая реализация наложилась на внимательные действия в обороне и несколько спасений Ивана Бочарова.



Нынче лишний день отдыха будет уже у “армейцев”, что, понятно, следует считать солидным преимуществом. Выездное дерби получилось для них противоречивым: 4 января они разнесли “Сочи” (7:1 и четыре шайбы в большинстве), а сутки спустя абсолютно по делу проиграли в Уфе “Салавату Юлаеву” (2:4).



Бело-голубые наверняка навяжут действующему чемпиону борьбу, в этом они уже поднаторели. И всё же нехватка свежести рискует сказаться, поскольку скамейка у динамовцев коротковата и возможности для ротации минимальны. Скорее всего, во второй половине встречи гости смогут реализовать свои козыри.

Мы бы выбирали между лобовой победой гостей за 1.81 и победой ЦСКА в третьем периоде за 2.30. Если вы любите комбинированные ставки, подумайте о Х2 + тотал меньше 5,5 шайбы за 1.78.

Ставки на матч «Динамо М» — ЦСКА

Бело-голубые наверняка навяжут действующему чемпиону борьбу, в этом они уже поднаторели. И всё же нехватка свежести рискует сказаться, поскольку скамейка у динамовцев коротковата, а играть придётся во второй день подряд. Проверим П2 в третьем периоде.



Ставка: победа ЦСКА в третьем периоде за 2.30.