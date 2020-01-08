«Металлург» — «Амур». Прогноз: Мозякин и Козун дожмут уставших «тигров»

9 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске встретится с «Амуром». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Ильи Воробьёва в основное время предлагается с коэффициентом 1.68.

Анализ матча «Металлург» Мг — «Амур» (09.01.2020)

«Амур» закончил 2019 год на мажорной ноте: добыл пять побед подряд (в том числе над крепкими «Торпедо» и «Автомобилистом») и приблизился к зоне плей-офф. А вот развить успех после новогодних мини-каникул не вышло. В 2020 году «тигры» идут на серии из трёх поражений.

И ведь нельзя сказать, что качество хоккея после выходных упало. Вовсе нет, во всех трёх случаях команда давала бой и имела шансы зацепиться за очки, но всякий раз не хватало самой малости. Эта проблема преследует дальневосточников с первого дня регулярного чемпионата.

Сперва они уступили в Ярославле (0:2). На протяжении 55 минут была равная игра, а эпизодами гости смотрелись даже веселее. Но затем звено легионеров открыло счёт, а вторую шайбу «Локомотив» забросил уже в пустые ворота. Пробить Александра Лазушина в тот вечер так и не вышло.

День спустя подопечные Александра Гулявцева высадились в Череповце. Неудача получилась даже более обидной: они быстро открыли счёт, но уже спустя две минуты пропустили в ответ. Дальше игра была равной и довольно бодрой, а в третьем периоде удача улыбнулась хозяевам (1:2).

Наконец, во вторник они уступили в Москве «Динамо» (2:4), хотя выглядели не хуже и нанесли 38 бросков по воротам Александра Еремёнко. Расклад повторился: вновь подсели в третьем периоде, вновь недотерпели. Бело-голубые при счёте 2:2 реализовали большинство на 47-й минуте, а в концовке отличились ещё раз.

Вот и получается, что у «Амура» три поражения подряд в играх, которые казались скорее ничейными. Результат довольно предсказуем — отставание от топ-8 Восточной конференции возросло, ведь конкуренты не дремлют. На данный момент «Сибирь» и «СЮ» опережают «тигров» на восемь очков.

Разница весомая, но побороться ещё можно. Благо что следующий соперник вполне тянет на роль прямого конкурента. По потерянным очкам дальневосточники отстают от «Металлурга» всего на шесть баллов, так что в случае победы в очной встрече сумеют уплотнить турнирную таблицу.

«Металлург» в последнее время, напротив, поднаторел в умении выгрызать равные матчи. Фокус не прошёл только с «Ак Барсом», который за 60 минут так ничего и не пропустил (0:2). В остальном расклад видится таким: гости окажут достойное сопротивление, но в концовке им не хватит сил.

Собственно, «Амур» проведёт четвёртый гостевой поединок за семь суток. График неприятный. Возьмём победу «Металлурга» в третьем периоде за 2.20, а также ставку «гости откроют счёт» за 2.62. Во втором случае играем по коэффициенту: на наш взгляд, дебют получится нервным и равным и первая шайба может влететь в любые ворота.

Ставки на матч «Металлург» — «Амур»

У «Амура» три поражения подряд при достойном хоккее, а «Металлург» в последнее время, напротив, поднаторел в умении выгрызать равные матчи. Расклад видится таким: гости окажут достойное сопротивление, но в концовке им не хватит сил. Дальневосточники проведут четвёртый гостевой поединок за семь суток.

Ставка №1: победа «Металлурга» в третьем периоде за 2.20.

Ставка №2: «Амур» откроет счёт за 2.62.