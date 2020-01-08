«Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз: Зарипов и Жафяров не пожалеют вратарей

9 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани встретится с «Торпедо». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Дмитрия Квартальнова в основное время предлагается с коэффициентом 1.53.

Анализ матча «Ак Барс» — «Торпедо» (09.01.2020)

“Торпедо”, похоже, не может без приключений. После отличной осени в игре что-то сломалось. Возможно, виной тому слухи о подвешенном состоянии Дэвида Немировски. Так или иначе, в 11 последних матчах удалось добыть всего три победы, да и те над не самыми сильными оппонентами.



Речь про “Куньлунь” (7:2), “Адмирал” (5:0) и рижское “Динамо” (5:2). Мини-каникулы в связи с Новым годом могли пойти на пользу, но на деле стало только хуже. В первом январском поединке нижегородцы вдрызг проиграли находящемуся на дне Востока “Трактору” (1:6), вынудив тренера извиняться на пресс-конференции перед болельщиками.



Затем у команды было аж трое суток на работу над ошибками и подготовку. Вновь ничего не получилось: на своём льду уступили “Адмиралу”, который после травмы основного вратаря проигрывает всем подряд и уже выпал за пределы зоны плей-офф (1:2). Ситуация начинает накаляться.



“Торпедо” опустилось на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, причём идущий девятым “Сочи” находится не так уж далеко. На данный момент разница составляет семь очков. А “Спартак”, “Локомотив” и “Витязь” тем временем потихоньку ушагали вперёд.



Нельзя сказать, что у нижегородцев совсем уж ничего не получается. С тем же “Адмиралом” они создали достаточно, чтобы как минимум довести дело до овертайма. Но былого огонька и неожиданных решений в атаке стало меньше, процент брака зашкаливает, а вратари выручают реже обычного.



И вот на таком фоне нужно ехать в Казань, в логово лучшего на данный момент клуба КХЛ. “Ак Барс” провёл декабрь не лучшим образом, но постепенно выправил ситуацию и уже одержал три победы подряд — над “Локомотивом” (3:0), “Трактором” (4:3 ОТ) и “Металлургом” (2:0).



Последняя из них оставила мощное впечатление. “Лисы” не могли придумать в атаке ровным счётом ничего: просто доезжали до красной линии и вбрасывали шайбу в зону, а потом пытались выгрызть её у бортов. В результате ММг сподобился аж на 12 бросков в створ за 60 минут, хотя четырежды получал численное преимущество. И, естественно, уступил всухую (0:2).



“Торпедо” на фоне неудачной серии наверняка попробует сыграть построже, но с таким количеством ошибок им это едва ли удастся. На наш взгляд, встреча рискует получиться результативной. Собственно, матчи нижегородцев и казанцев, как правило, такими и выходят: семь предыдущих случаев выдались верховыми.



Разумеется, шансы хозяев на победу заметно выше, но П1 идёт за унылые 1.53, а лезть в большие форы опасно. “Торпедо” наверняка разозлится после двух обидных поражений на старте года, да и эпичные декабрьские 3:4 от “барсов” в Нижнем Новгороде помогут настроиться должным образом.

Потому мы бы отталкивались от верха. Вариант поскромнее — тотал больше 4,5 шайбы за 1.75. Ставки посмелее — ТБ 5 шайбы за 2.05 и “обе забьют как минимум два раза” за симпатичные 2.22.

Ставки на матч «Ак Барс» — «Торпедо»

“Торпедо” на фоне неудачной серии наверняка попробует сыграть построже, но с таким количеством ошибок им это едва ли удастся. На наш взгляд, встреча рискует получиться результативной. Собственно, матчи нижегородцев и казанцев, как правило, такими и выходят: семь предыдущих случаев выдались верховыми. Возьмём ТБ 5 шайбы за 2.05.



Ставка: тотал больше 5 шайбы за 2.05.