«Шеффилд» — «Вест Хэм». Прогноз: Дэвид Мойес остановит нападение «клинков»

10 января на стадионе «Брэммэл Лэйн» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» примет «Вест Хэм Юнайтед». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают «клинков» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Криса Уилдера в букмекерских конторах можно за 1.94. Победа коллектива Дэвида Мойеса оценивается аналитиками коэффициентом 4.40.

Прогноз матча «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» (10.01.2020)

«Шеффилд» и «Вест Хэм» перед очным противостоянием добились побед в Кубке Англии и вышли в 1/16 финала. «Клинки» дома переиграли «Файлд» со счётом 2:1, а «молотобойцы» на выезде отправили в сетку ворот «Гиллингема» два безответных мяча.



«Шеффилд» стал одним из открытий сезона в Премьер-лиге. Со знаком плюс, разумеется. «Клинки» лишь на два очка отстают от зоны еврокубков, а оборона команды Криса Уилдера на данный момент третья по пропускной способности после «Ливерпуля» и «Лестера».



«Вест Хэм», наоборот, разочаровывал своих поклонников в первой части сезона. Мануэль Пеллегрини с неплохим подбором игроков демонстрировал ужасные результаты, после чего руководство клуба всё же решилось отправить чилийца в отставку. Тренером «молотобойцев» стал Дэвид Мойес, которому есть что доказывать футбольной общественности.



Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Да, встреча пройдёт на «Брэммэл Лэйн», но давать 1.94 на чистую победу «Шеффилда» — это уже перебор. Х2 на «Вест Хэм» за 1.98 смотрится великолепно, однако мы предпочтём другой вариант. С коэффициентом 1.79 можно проверить индивидуальный тотал «клинков» меньше 1,5.



«Шеффилд» способен выиграть 1:0, а такие счета, как 2:0, 2:1 или 2:2, выглядят менее вероятными. В нынешнем сезоне «клинки» лишь в шести матчах Премьер-лиги из 21 сумели забить больше гола. Мы уже упомянули про потрясающую оборону команды Криса Уилдера, а вот с атакой дела обстоят не столь радужно.



Среди топ-12 клубов АПЛ меньше «Шеффилда» забил только «Кристал Пэлас», который никак не может определиться кого подписывать, — Чалова или Азмуна. Два последних поединка, когда «клинки» отгрузили по паре мячей, пришлись на соперничество с худшими оборонами лиги: «Астон Виллой» и «Норвич Сити».



По статистике у «Вест Хэма» посредственная защита, но всё это было при Пеллегрини. C Дэвидом Мойесом «молотобойцы» переиграли в Кубке Англии «Гиллингем» 2:0, а в Премьер-лиге разгромили «Борнмут» 4:0. Шотландский специалист решил строить игру своей команды от обороны, рассчитывая на надёжность на своей половине поля.



У «Шеффилда» проблемы со взломом качественной обороны. Команда Криса Уилдера создаёт моменты по простому принципу: заставь соперника ошибиться и постарайся наказать за любую оплошность. Если против «клинков» действовать собранно, то вполне реально отыграть на ноль или пропустить лишь один мяч, что нас вполне устроит.

«Вест Хэм» в двух очках от зоны вылета. У «молотобойцев» есть матч в запасе, но рассчитывать хотя бы на ничью с «Ливерпулем» достаточно опрометчиво. Коллективу Дэвида Мойеса нужно карабкаться вверх по турнирной таблице, и шотландец дал чёткий знак своим парням: в первую очередь думаем об обороне.

Ставка на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»

С коэффициентом 1.79 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Шеффилд Юнайтед» меньше 1,5. «Клинки» в нынешнем сезоне лишь в шести матчах из 21 пробивали установленную букмекерами планку. «Вест Хэм» в двух поединках под руководством Дэвида Мойеса сохранил свои ворота в неприкосновенности и постарается снова сыграть максимально надёжно сзади.



Ставка: индивидуальный тотал «Шеффилд Юнайтед» меньше 1,5 с коэффициентом 1.79.

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