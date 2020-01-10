«Мемфис» — «Сан-Антонио». Прогноз: Попович вылетит из зоны плей-офф

11 января на паркете «ФедЭксФорум» в матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис» примет «Сан-Антонио». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты с минимальным перевесом отдают предпочтение «Гриззлиз». Сделать ставку на Джа Моранта и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.90. Победа команды Грега Поповича оценивается аналитиками коэффициентом 2.00.

Прогноз матча «Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс» (11.01.2020)

«Мемфис» и «Сан-Антонио» конкурируют за восьмую строчку на Западе. Помимо упомянутых коллективов, в плей-офф пытаются попасть «Портленд», «Миннесота», «Сакраменто» и «Финикс». Поэтому борьба за пока единственную доступную путёвку в кубковый раунд будет невероятно увлекательной.



У «Сан-Антонио» баланс 16-20, а у «Мемфиса» 16-22. Впрочем, сейчас обе команды находятся в хорошей форме. За шесть последних матчей и у «Спёрс», и у «Гриззлиз» по четыре победы. Команда Грега Поповича нащупала свой ритм, но и у соперника есть весомые аргументы.



Эксперты с минимальным перевесом отдают предпочтение «Мемфису». Мы возьмём чистую победу «Гриззлиз» с учётом овертайма с коэффициентом 1.90. У «Сан-Антонио» более звёздный состав и один из лучших тренеров лиги, однако «Спёрс» слишком разбалансированы и редко выдают целые серии успешных поединков.



В нынешнем сезоне «Мемфис» и «Сан-Антонио» встречались дважды. «Гриззлиз» выиграли в Техасе со счётом 113:109, на что «Спёрс» ответили фантастической победой в Теннесси (145:115). Прошлый очный поединок прошёл 24 декабря 2019 года, тогда у команды Грега Поповича залетало практически всё.



В упомянутой встрече баскетболисты «Сан-Антонио» реализовали свыше 69% бросков с ближней и средней дистанции, а также 62,5% попыток с периметра. Как бы ни защищался «Мемфис», повторить подобное не представляется возможным. Точность «Спёрс» обязательно ухудшится в сравнении с прошлым матчем с «Гриззлиз», чем постараются воспользоваться хозяева.



«Мемфис» играет в быстром темпе (третья строчка в лиге). Тому же Олдриджу будет непросто соперничать в «краске» с Валанчюнасом и Джексоном. С другой стороны, большие «Гриззлиз» способны затруднить жизнь Ламаркусу, а Краудер может запросто сбить процент Дерозану.



Все шансы «Сан-Антонио» сводятся к выступлению ролевиков. Если Гэй, Форбс, Миллз, Уайт и Белинелли выдадут сумасшедшее представление, то остановить «Спёрс» будет нереально, но на сколько это вероятно? Один раз команда Поповича уже ошарашила болельщиков на паркете «ФэдЭксФорум».

На наш взгляд, «Мемфис» сделает выводы из прошлого матча с «Сан-Антонио» и существенно добавит в защите. По результатам на выезде (5-11) «Спёрс» идут на предпоследнем месте в Западной конференции. Хуже только «Голден Стэйт». У команды Поповича явно меньше 50% шансов на победу, поэтому коэффициент 1.90 на «Гриззлиз» смотрится выгодно.

Ставка на матч «Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс»

У «Сан-Антонио» на выезде баланс 5-11. «Мемфис» имел в распоряжении лишний день отдыха и сыграет в родных стенах. С коэффициентом 1.90 мы возьмём победу «Гриззлиз». Соперники практически равны, но фактор своей арены и дополнительное время на восстановление должны помочь хозяевам.



Ставка: победа «Мемфис Гриззлиз» с учётом овертайма с коэффициентом 1.90.

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