«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз: главный арбитр останется в тени

12 января на стадионе «Вилла Парк» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты считают «горожан» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.18. Победа «львов» оценивается аналитиками коэффициентом 14.50.

Прогноз матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» (12.01.2020)

«Астон Вилла» и «Манчестер Сити» добились великолепных результатов в первых полуфинальных матчах Кубка английской лиги. «Львы» на выезде сыграли вничью с «Лестером» и теперь имеют отличную возможность побороться за престижный трофей. Грилишу и компании в соперничестве с «лисами» даже дома будет нелегко, но после гостевых 1:1 проход выглядит вполне реально.

«Манчестер Сити» тоже провёл свой поединок на чужом поле. «Горожане» в дерби переиграли «красных дьяволов» со счётом 3:1 и практически обеспечили себе выход в финал. В теории «МЮ» способен на подвиг, но Гвардиола не отдаст противостояние из двух матчей после убедительной победы на выезде.

Таким образом, «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» могут сойтись в финале Кубка английской лиги, а в ближайшее воскресенье соперники сразятся в рамках АПЛ. Букмекеры, разумеется, считают «горожан» явным фаворитом. Победа команды Хосепа Гвардиолы идёт за крошечные 1.18, а брать фору «-2.5» на гостей слишком рискованно.

«Манчестер Сити» регулярно пропускает, но «Астон Вилла» осталась без основного форварда. К тому же «горожане» порой решают все вопросы о победителе в течение краткосрочного отрезка, а оставшуюся часть матча удерживают преимущество. При выборе ставки на предстоящий поединок следует быть предельно осторожными.

На наш взгляд, логичнее довериться статистике. С коэффициентом 2.00 мы проверим общий тотал жёлтых карточек меньше 3.5. Обе команды идут в середины своеобразной таблицы «грубости». По предупреждениям «Манчестер Сити» на 11-й строчке, а «Астон Вилла» на 13-й. За 21 тур «горожане» получили 39 «горчичников», а «львы» — 36.

В среднем каждая из команд хватает чуть меньше двух жёлтых за матч, но данный показатель сильно скорректирован из-за нескольких встреч, когда обстановка на поле накалялась. В первом круге во встрече «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» футболисты в сумме получили три горчичника. Второе предупреждение Фернандиньо роли не играет, так как букмекеры засчитывают только красную.

Главным арбитром матча назначен Джонатан Мосс. Рефери из «Лидса» отработал в поле на 14 поединках и в половине случаев показал меньше четырёх жёлтых. Опытный британский рефери ещё не обслуживал игры с участием «Астон Виллы», зато трижды сталкивался с «Манчестер Сити». Статистика по предупреждениям в упомянутых встречах впечатляет: два, ноль и два «горчичника».

Ставка на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

С коэффициентом 2.00 мы сделаем ставку на общий тотал жёлтых карточек меньше 3.5. В первом круге в матче «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» было показано три предупреждения. Джонотан Мосс в нынешнем сезоне судил три встречи с участием «горожан», и выбранный нами вариант прошёл во всех случаях.

Ставка: тотал жёлтых карточек меньше 3.5 c коэффициентом 2.00.

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