«Амур» — «Авангард». Прогноз: Войнов и Шумаков возьмут два очка в Хабаровске

13 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Хабаровске встретится с «Авангардом». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время предлагается с коэффициентом 1.91.

Анализ матча «Амур» — «Авангард» (13.01.2020)

«Амур» завершил 2019 год великолепной серией из пяти побед подряд и имел все шансы включиться в гонку за плей-офф, но дальше дело не пошло. Середина января всё ближе, а дальневосточники до сих пор не набрали ни одного очка. После новогодней паузы у них четыре поражения кряду.

Все — в основное время, все — строго с разницей в 1-2 шайбы. Команда словно вернулась в начало регулярного чемпионата, когда стабильно отдавала близкие матчи при неплохом хоккее. Это вдвойне печально, поскольку конкуренты тоже часто оступаются. При иных раскладах «тигры» уже могли бы сократить отставание от топ-8 до минимума.

Сейчас же положение откровенно тяжёлое, пусть и не безнадёжное. 41 очко в 45 поединках — это мало. Замыкающие восьмёрку лучших в Восточной конференции «Салават Юлаев» и «Куньлунь» набрали по 50 баллов, вот только китайцы провели на три игры больше.

Словом, какие-то шансы у подопечных Александра Гулявцева ещё остаются. Но для этого нужно включаться в работу и возобновлять набор очков как можно быстрее. Ещё две-три неудачи подряд в ближайшее время вряд ли позволят хотя бы обозначить борьбу за плей-офф.

Беда в том, что расписание выпало крайне тяжёлое. Например, домашняя серия откроется бэк-ту-бэком с двумя лучшими клубами Востока – «Авангардом» и «Ак Барсом». А ещё спустя сутки в Хабаровск пожалует мотивированная «Сибирь», которая всеми силами пытается не выпасть из топ-8.

Омичи, напротив, в полнейшем порядке. Четыре победы в пяти последних матчах, все — разгромные. Досталось «Нефтехимику» (6:2), «Трактору» (5:1), «Адмиралу» (4:1) и «Барысу» (3:0). Единственное поражение случилось от того же «Барыса» (2:3) четырьмя днями ранее: команда просто не дотерпела и пропустила третий гол за 88 секунд до сирены.

«Амур» традиционно не лучшим образом играет с «ястребами» на своём льду — всего одна победа в шести предыдущих встречах. Единственное преимущество — два лишних дня отдыха, поскольку подопечные Боба Хартли 11 января играли в Нур-Султане, а уже спустя сутки будут в Хабаровске, где четыре часа разницы.

В остальном преимущество гостей выглядит уверенным. Хозяева непременно дадут бой и заставят фаворита попотеть, но с реализацией в последнее время у них совсем не ладится. Если «Авангард» обойдётся без подарков в виде большого количества удалений или нелепых ошибок, то наверняка победит.

Лезть в форы мы не будем, так как «тигры» редко кому проигрывают с разницей больше чем в 1-2 шайбы и вполне способны дотянуть до овертайма. Возьмём Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.10. Большого числа голов не ждём, но четыре-пять взятий ворот выглядят вполне реально.

Ставки на матч «Амур» — «Авангард»

«Амур» традиционно не лучшим образом играет с «ястребами» на своём льду — всего одна победа в шести предыдущих встречах. Омичи набрали отличный ход, одержав четыре разгромные победы в пяти последних матчах. Хабаровчане навяжут борьбу, но вряд ли сдюжат.

Ставка: «Авангард» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.10.